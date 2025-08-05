https://ria.ru/20250805/vsu-2033392237.html

ВСУ после потери Часова Яра возводят новые укрепления, заявил Марочко

ВСУ после потери Часова Яра возводят новые укрепления, заявил Марочко - РИА Новости, 05.08.2025

ВСУ после потери Часова Яра возводят новые укрепления, заявил Марочко

ВСУ после потери Часова Яра возводят новые укрепления и перебрасывают силы на краматорское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T08:30:00+03:00

2025-08-05T08:30:00+03:00

2025-08-05T08:30:00+03:00

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. ВСУ после потери Часова Яра возводят новые укрепления и перебрасывают силы на краматорское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Вооруженные формирования Украины усиливают оборону и наращивают силы и средства на краматорском направлении. На участке фронта протяженностью более 20 километров северо-западнее Соледара и западнее Часова Яра отмечены активные инженерные работы противника по возведению фортификаций и минированию местности", - рассказал РИА Новости Марочко, сославшись на собственные источники. По его словам, в населенный пункт Миньковка прибыло дополнительное подразделение ВСУ численностью до батальона, в районе Макарово Вооруженные силы России выявили три артиллерийских орудия западного образца. Юго-западнее Григоровки, в район канала "Северский Донец - Донбасс", прибыло насколько украинских маневренных расчетов беспилотных систем. Ранее Марочко заявлял, что после освобождения Часова Яра в ДНР для ВС РФ открываются три основных направления - Краматорск, Дружковка, Константиновка.

https://ria.ru/20250804/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033299076.html

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россия, украина, соледар, андрей марочко, вооруженные силы украины