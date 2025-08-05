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ВСУ после потери Часова Яра возводят новые укрепления, заявил Марочко - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/vsu-2033392237.html
ВСУ после потери Часова Яра возводят новые укрепления, заявил Марочко
ВСУ после потери Часова Яра возводят новые укрепления, заявил Марочко - РИА Новости, 05.08.2025
ВСУ после потери Часова Яра возводят новые укрепления, заявил Марочко
ВСУ после потери Часова Яра возводят новые укрепления и перебрасывают силы на краматорское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:30:00+03:00
2025-08-05T08:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
соледар
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. ВСУ после потери Часова Яра возводят новые укрепления и перебрасывают силы на краматорское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Вооруженные формирования Украины усиливают оборону и наращивают силы и средства на краматорском направлении. На участке фронта протяженностью более 20 километров северо-западнее Соледара и западнее Часова Яра отмечены активные инженерные работы противника по возведению фортификаций и минированию местности", - рассказал РИА Новости Марочко, сославшись на собственные источники. По его словам, в населенный пункт Миньковка прибыло дополнительное подразделение ВСУ численностью до батальона, в районе Макарово Вооруженные силы России выявили три артиллерийских орудия западного образца. Юго-западнее Григоровки, в район канала "Северский Донец - Донбасс", прибыло насколько украинских маневренных расчетов беспилотных систем. Ранее Марочко заявлял, что после освобождения Часова Яра в ДНР для ВС РФ открываются три основных направления - Краматорск, Дружковка, Константиновка.
https://ria.ru/20250804/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033299076.html
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россия, украина, соледар, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Соледар, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ после потери Часова Яра возводят новые укрепления, заявил Марочко

Марочко: ВСУ после потери Часова Яра наращивают силы в направлении Краматорска

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. ВСУ после потери Часова Яра возводят новые укрепления и перебрасывают силы на краматорское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Вооруженные формирования Украины усиливают оборону и наращивают силы и средства на краматорском направлении. На участке фронта протяженностью более 20 километров северо-западнее Соледара и западнее Часова Яра отмечены активные инженерные работы противника по возведению фортификаций и минированию местности", - рассказал РИА Новости Марочко, сославшись на собственные источники.
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По его словам, в населенный пункт Миньковка прибыло дополнительное подразделение ВСУ численностью до батальона, в районе Макарово Вооруженные силы России выявили три артиллерийских орудия западного образца. Юго-западнее Григоровки, в район канала "Северский Донец - Донбасс", прибыло насколько украинских маневренных расчетов беспилотных систем.
Ранее Марочко заявлял, что после освобождения Часова Яра в ДНР для ВС РФ открываются три основных направления - Краматорск, Дружковка, Константиновка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.08.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСоледарАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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