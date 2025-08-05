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В Польше сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 05.08.2025
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14:25 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/voyna-2033472374.html
В Польше сделали заявление о войне с Россией
В Польше сделали заявление о войне с Россией - РИА Новости, 05.08.2025
В Польше сделали заявление о войне с Россией
В Североатлантическом альянсе намеренно запугивают страны Запада разговорами о войне с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши генерал... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:25:00+03:00
2025-08-05T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Североатлантическом альянсе намеренно запугивают страны Запада разговорами о войне с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский в интервью изданию Rzeczpospolita."Я считаю, что этот сценарий преувеличен", — рассказал он.По его словам, в альянсе такими яркими заявлениями хотят надавить на европейских союзников, чтобы они серьезнее подходили к вопросу увеличения своих военных мощностей.Польский генерал отметил, что конфликт Запада с Россией в краткосрочной перспективе маловероятен, но не исключил, что в будущем он может произойти.Новый командующий объединенными вооруженными силами в Европе американский генерал Алексис Гринкевич 18 июля заявил, что война альянса с Россией и Китаем может начаться в 2027 году. Он, как и генсек НАТО Марк Рютте, связывает начало конфликта с намерениями КНР "напасть на Тайвань". Глава блока, в частности, утверждает, что при таком раскладе Си Цзиньпин первым позвонит Владимиру Путину "с просьбой отвлечь НАТО".В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у российских границ. Организация наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Западные политики, по его словам, регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250805/polsha-2033462581.html
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в мире, россия, польша, китай, марк рютте, владимир путин, нато, си цзиньпин
В мире, Россия, Польша, Китай, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО, Си Цзиньпин
В Польше сделали заявление о войне с Россией

Генерал Луковский: в НАТО специально пугают войной с Россией

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Североатлантическом альянсе намеренно запугивают страны Запада разговорами о войне с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский в интервью изданию Rzeczpospolita.
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"Я считаю, что этот сценарий преувеличен", — рассказал он.
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По его словам, в альянсе такими яркими заявлениями хотят надавить на европейских союзников, чтобы они серьезнее подходили к вопросу увеличения своих военных мощностей.
Польский генерал отметил, что конфликт Запада с Россией в краткосрочной перспективе маловероятен, но не исключил, что в будущем он может произойти.
Новый командующий объединенными вооруженными силами в Европе американский генерал Алексис Гринкевич 18 июля заявил, что война альянса с Россией и Китаем может начаться в 2027 году. Он, как и генсек НАТО Марк Рютте, связывает начало конфликта с намерениями КНР "напасть на Тайвань". Глава блока, в частности, утверждает, что при таком раскладе Си Цзиньпин первым позвонит Владимиру Путину "с просьбой отвлечь НАТО".
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью альянса у российских границ. Организация наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Западные политики, по его словам, регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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