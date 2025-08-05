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ВС России установили контроль над Январским в Днепропетровской области - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 05.08.2025 (обновлено: 14:29 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/vostok-2033436536.html
ВС России установили контроль над Январским в Днепропетровской области
ВС России установили контроль над Январским в Днепропетровской области - РИА Новости, 05.08.2025
ВС России установили контроль над Январским в Днепропетровской области
Российские военные взяли под контроль село Январское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:09:00+03:00
2025-08-05T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Январское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."Противник изо всех сил оказывал сопротивление, стремясь сохранить контроль над важным участком фронта, но под натиском наших штурмовых групп был вынужден оставить свои огневые позиции и отступить", — говорится в публикации.Село освободила своими активными и решительными действиями 37-я омсбр 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток". Активную огневую поддержку мотострелкам оказали расчеты артиллерии и ударные беспилотники.Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технику семи бригад ВСУ в районах Искры и Александрограда в Донецкой Народной Республике, Успеновки, Новоселовки, Зеленого Гая, Полтавки и Культурного в Запорожской области, а также Новогеоргиевки в Днепропетровской области.Противник потерял:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
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Кадры освобождения Январского в Днепропетровской области
Противник изо всех сил оказывал сопротивление, стремясь сохранить контроль над важным участком фронта, но под натиском наших штурмовых групп был вынужден оставить свои огневые позиции и отступить.
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россия, днепропетровская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России установили контроль над Январским в Днепропетровской области

Российские войска освободили село Январское в Днепропетровской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Январское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
«
"Противник изо всех сил оказывал сопротивление, стремясь сохранить контроль над важным участком фронта, но под натиском наших штурмовых групп был вынужден оставить свои огневые позиции и отступить", — говорится в публикации.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Восток" освободили Январское в Днепропетровской области
Подразделения группировки Восток освободили Январское в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Январское в Днепропетровской области
Село освободила своими активными и решительными действиями 37-я омсбр 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток". Активную огневую поддержку мотострелкам оказали расчеты артиллерии и ударные беспилотники.
Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технику семи бригад ВСУ в районах Искры и Александрограда в Донецкой Народной Республике, Успеновки, Новоселовки, Зеленого Гая, Полтавки и Культурного в Запорожской области, а также Новогеоргиевки в Днепропетровской области.
Противник потерял:
  • более 205 человек личного состава;
  • боевую бронемашину;
  • два автомобиля;
  • артиллерийское орудие.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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