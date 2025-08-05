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ВС России установили контроль над Январским в Днепропетровской области
ВС России установили контроль над Январским в Днепропетровской области - РИА Новости, 05.08.2025
ВС России установили контроль над Январским в Днепропетровской области
Российские военные взяли под контроль село Январское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:09:00+03:00
2025-08-05T12:09:00+03:00
2025-08-05T14:29:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Январское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."Противник изо всех сил оказывал сопротивление, стремясь сохранить контроль над важным участком фронта, но под натиском наших штурмовых групп был вынужден оставить свои огневые позиции и отступить", — говорится в публикации.Село освободила своими активными и решительными действиями 37-я омсбр 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток". Активную огневую поддержку мотострелкам оказали расчеты артиллерии и ударные беспилотники.Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технику семи бригад ВСУ в районах Искры и Александрограда в Донецкой Народной Республике, Успеновки, Новоселовки, Зеленого Гая, Полтавки и Культурного в Запорожской области, а также Новогеоргиевки в Днепропетровской области.Противник потерял:
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Кадры освобождения Январского в Днепропетровской области
Противник изо всех сил оказывал сопротивление, стремясь сохранить контроль над важным участком фронта, но под натиском наших штурмовых групп был вынужден оставить свои огневые позиции и отступить.
2025-08-05T12:09
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россия, днепропетровская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России установили контроль над Январским в Днепропетровской области
Российские войска освободили село Январское в Днепропетровской области