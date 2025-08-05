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ВС России установили контроль над Январским в Днепропетровской области

ВС России установили контроль над Январским в Днепропетровской области - РИА Новости, 05.08.2025

ВС России установили контроль над Январским в Днепропетровской области

Российские военные взяли под контроль село Январское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:09:00+03:00

2025-08-05T12:09:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Январское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."Противник изо всех сил оказывал сопротивление, стремясь сохранить контроль над важным участком фронта, но под натиском наших штурмовых групп был вынужден оставить свои огневые позиции и отступить", — говорится в публикации.Село освободила своими активными и решительными действиями 37-я омсбр 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток". Активную огневую поддержку мотострелкам оказали расчеты артиллерии и ударные беспилотники.Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технику семи бригад ВСУ в районах Искры и Александрограда в Донецкой Народной Республике, Успеновки, Новоселовки, Зеленого Гая, Полтавки и Культурного в Запорожской области, а также Новогеоргиевки в Днепропетровской области.Противник потерял:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры освобождения Январского в Днепропетровской области Противник изо всех сил оказывал сопротивление, стремясь сохранить контроль над важным участком фронта, но под натиском наших штурмовых групп был вынужден оставить свои огневые позиции и отступить. 2025-08-05T12:09 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, днепропетровская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)