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"В пакетик": на Украине судья попался на взятке в яблоках - РИА Новости, 05.08.2025
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19:49 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033562942.html
"В пакетик": на Украине судья попался на взятке в яблоках
"В пакетик": на Украине судья попался на взятке в яблоках - РИА Новости, 05.08.2025
"В пакетик": на Украине судья попался на взятке в яблоках
В Днепропетровской области судью горрайонного суда задержали за взятку, которую он спрятал в прозрачный пакет с яблоками, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T19:49:00+03:00
2025-08-05T19:49:00+03:00
в мире
днепропетровская область
украина
киев
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Днепропетровской области судью горрайонного суда задержали за взятку, которую он спрятал в прозрачный пакет с яблоками, сообщает "Страна.ua"."Спрятал взятку в прозрачный пакетик &lt;…&gt;. Среди опубликованных фото есть пакет с яблоками, в котором лежат доллары", — говорится в посте в Telegram.По версии следствия, как утверждает издание, за полученные деньги судья вынес оправдательный приговор в уголовном деле.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. НАБУ 2 августа сообщило о задержании депутата Верховной рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной госадминистрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей Гайдая и Юрченко.Президент России Владимир Путин 1 августа назвал Украину страной, где "коррупция захлестывает".
https://ria.ru/20250805/ukraina-2033555972.html
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днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, украина, киев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Днепропетровская область, Украина, Киев, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
"В пакетик": на Украине судья попался на взятке в яблоках

На Украине судья спрятал взятку в долларах в прозрачный пакет с яблоками

© Фото : НАБУ / САППакет с яблоками, в котором лежат доллары
Пакет с яблоками, в котором лежат доллары - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : НАБУ / САП
Пакет с яблоками, в котором лежат доллары
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Днепропетровской области судью горрайонного суда задержали за взятку, которую он спрятал в прозрачный пакет с яблоками, сообщает "Страна.ua".
"Спрятал взятку в прозрачный пакетик <…>. Среди опубликованных фото есть пакет с яблоками, в котором лежат доллары", — говорится в посте в Telegram.
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Вчера, 19:12
По версии следствия, как утверждает издание, за полученные деньги судья вынес оправдательный приговор в уголовном деле.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. НАБУ 2 августа сообщило о задержании депутата Верховной рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной госадминистрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей Гайдая и Юрченко.
Президент России Владимир Путин 1 августа назвал Украину страной, где "коррупция захлестывает".
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В миреДнепропетровская областьУкраинаКиевНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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