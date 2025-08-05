https://ria.ru/20250805/ukraina-2033562942.html

"В пакетик": на Украине судья попался на взятке в яблоках

"В пакетик": на Украине судья попался на взятке в яблоках - РИА Новости, 05.08.2025

"В пакетик": на Украине судья попался на взятке в яблоках

В Днепропетровской области судью горрайонного суда задержали за взятку, которую он спрятал в прозрачный пакет с яблоками, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:49:00+03:00

2025-08-05T19:49:00+03:00

2025-08-05T19:49:00+03:00

в мире

днепропетровская область

украина

киев

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033557074_0:150:1080:758_1920x0_80_0_0_286ad9f2769b901d8c538102ea1de4ea.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Днепропетровской области судью горрайонного суда задержали за взятку, которую он спрятал в прозрачный пакет с яблоками, сообщает "Страна.ua"."Спрятал взятку в прозрачный пакетик <…>. Среди опубликованных фото есть пакет с яблоками, в котором лежат доллары", — говорится в посте в Telegram.По версии следствия, как утверждает издание, за полученные деньги судья вынес оправдательный приговор в уголовном деле.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. НАБУ 2 августа сообщило о задержании депутата Верховной рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной госадминистрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей Гайдая и Юрченко.Президент России Владимир Путин 1 августа назвал Украину страной, где "коррупция захлестывает".

https://ria.ru/20250805/ukraina-2033555972.html

https://ria.ru/20250805/vsu-2033499834.html

днепропетровская область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровская область, украина, киев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)