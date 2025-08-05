https://ria.ru/20250805/tramp-2033494302.html
Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином возможна лишь с одним условием
Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином возможна лишь с одним условием - РИА Новости, 05.08.2025
Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином возможна лишь с одним условием
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку, отметив, что РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:43:00+03:00
2025-08-05T15:43:00+03:00
2025-08-05T15:52:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033331314_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_27b0dd76b492cfb1067e64513b19e359.jpg
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку, отметив, что страны "очень близки" к такой договоренности."Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, добавив, что отношения с председателем КНР Си Цзиньпином у него "очень успешные".По словам Трампа, он не запрашивал встречи с китайским лидером, как писали СМИ, однако готов к таким контактам при условии, что Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку."Это не я хотел встречи. Это он попросил. Если договоримся - встреча будет до конца года. Если не договоримся - смысла во встрече нет", - указал президент США.Он также отметил, что высокие пошлины, введенные правительством США на китайские товары, "практически остановили бизнес" с Пекином.
https://ria.ru/20250805/poshliny-2033491790.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033331314_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48be3bbf22b66ffca80d5c7cf5a8dd49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином возможна лишь с одним условием
Трамп: встреча с Си Цзиньпином состоится , если США и КНР заключат сделку