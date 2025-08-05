https://ria.ru/20250805/tramp-2033494302.html

Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином возможна лишь с одним условием

Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином возможна лишь с одним условием - РИА Новости, 05.08.2025

Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином возможна лишь с одним условием

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку, отметив, что РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:43:00+03:00

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в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку, отметив, что страны "очень близки" к такой договоренности."Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, добавив, что отношения с председателем КНР Си Цзиньпином у него "очень успешные".По словам Трампа, он не запрашивал встречи с китайским лидером, как писали СМИ, однако готов к таким контактам при условии, что Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку."Это не я хотел встречи. Это он попросил. Если договоримся - встреча будет до конца года. Если не договоримся - смысла во встрече нет", - указал президент США.Он также отметил, что высокие пошлины, введенные правительством США на китайские товары, "практически остановили бизнес" с Пекином.

https://ria.ru/20250805/poshliny-2033491790.html

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китай

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в мире, сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин