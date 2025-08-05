https://ria.ru/20250805/tramp-2033490949.html

Трамп прокомментировал ход торговых переговоров с КНР

Трамп прокомментировал ход торговых переговоров с КНР - РИА Новости, 05.08.2025

Трамп прокомментировал ход торговых переговоров с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку, отметив, что РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:29:00+03:00

2025-08-05T15:29:00+03:00

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в мире

китай

сша

дональд трамп

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку, отметив, что страны "очень близки" к такой договоренности."Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, добавив, что отношения с председателем КНР Си Цзиньпином у него "очень успешные".

https://ria.ru/20250804/kitay-2033163581.html

китай

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в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин