Трамп уверен, что падение цен на нефть заставит Россию прекратить СВО
Трамп утверждает, что падение цен на нефть на $10 может вынудить РФ свернуть СВО
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Снижение цен на нефть еще на десять долларов за баррель может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
"Если нефть подешевеет еще на десять долларов за баррель, у него не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии", — сказал глава Белого дома в интервью CNBC News.
Он добавил, что намерен в течение суток очень серьезно повысить пошлины для Индии, потому что та продолжает покупать российскую нефть.
Кроме того, Трамп пригрозил и Евросоюзу повышением пошлин до 35 процентов в случае невыполнения им обязательств перед американской экономикой.
На прошлой неделе президент США и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен достигли торговой сделки. Теперь почти ко всему экспорту из ЕС в США будут применяться ставки пошлины в 15 процентов. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
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Ультиматум Трампа
В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
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