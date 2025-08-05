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Трамп уверен, что падение цен на нефть заставит Россию прекратить СВО - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 05.08.2025 (обновлено: 16:32 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/tramp-2033489560.html
Трамп уверен, что падение цен на нефть заставит Россию прекратить СВО
Трамп уверен, что падение цен на нефть заставит Россию прекратить СВО - РИА Новости, 05.08.2025
Трамп уверен, что падение цен на нефть заставит Россию прекратить СВО
Снижение цен на нефть еще на десять долларов за баррель может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:21:00+03:00
2025-08-05T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Снижение цен на нефть еще на десять долларов за баррель может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине, заявил президент США Дональд Трамп."Если нефть подешевеет еще на десять долларов за баррель, у него не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии", — сказал глава Белого дома в интервью CNBC News.Он добавил, что намерен в течение суток очень серьезно повысить пошлины для Индии, потому что та продолжает покупать российскую нефть.Кроме того, Трамп пригрозил и Евросоюзу повышением пошлин до 35 процентов в случае невыполнения им обязательств перед американской экономикой.На прошлой неделе президент США и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен достигли торговой сделки. Теперь почти ко всему экспорту из ЕС в США будут применяться ставки пошлины в 15 процентов. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
https://ria.ru/20250803/neft-2033022736.html
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россия, украина, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп уверен, что падение цен на нефть заставит Россию прекратить СВО

Трамп утверждает, что падение цен на нефть на $10 может вынудить РФ свернуть СВО

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Снижение цен на нефть еще на десять долларов за баррель может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
"Если нефть подешевеет еще на десять долларов за баррель, у него не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии", — сказал глава Белого дома в интервью CNBC News.
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Он добавил, что намерен в течение суток очень серьезно повысить пошлины для Индии, потому что та продолжает покупать российскую нефть.
Кроме того, Трамп пригрозил и Евросоюзу повышением пошлин до 35 процентов в случае невыполнения им обязательств перед американской экономикой.
На прошлой неделе президент США и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен достигли торговой сделки. Теперь почти ко всему экспорту из ЕС в США будут применяться ставки пошлины в 15 процентов. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
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Ультиматум Трампа

Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.
На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
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