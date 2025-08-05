https://ria.ru/20250805/tramp-2033443694.html

Сроки возможных разговоров Эрдогана с Трампом и Путиным пока неизвестны

Сроки возможных разговоров Эрдогана с Трампом и Путиным пока неизвестны - РИА Новости, 05.08.2025

Сроки возможных разговоров Эрдогана с Трампом и Путиным пока неизвестны

Сроки анонсированных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:32:00+03:00

2025-08-05T12:32:00+03:00

2025-08-05T12:52:00+03:00

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АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Сроки анонсированных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине пока неизвестны, заявили РИА Новости в администрации президента республики.Эрдоган заявил 24 июля, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным их возможную встречу в Стамбуле. Конкретных наработок по возможности организации встречи президентов в Турции нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об инициативе Эрдогана."Нет, пока нет конкретных сроков", - сказал РИА Новости представитель администрации Эрдогана, отвечая на вопрос о сроках планируемых телефонных переговоров президента Турции с лидерами РФ и США.В администрации турецкого лидера также сообщили об отсутствии конкретной информации по очередному раунду переговоров РФ и Украины в Стамбуле.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.

https://ria.ru/20250804/turtsiya-2033346727.html

https://ria.ru/20250803/ssha-2033046066.html

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в мире, украина, дональд трамп, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, россия