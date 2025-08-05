https://ria.ru/20250805/telegram--2033374382.html

СМИ: Telegram впервые верифицировал личный аккаунт человека

СМИ: Telegram впервые верифицировал личный аккаунт человека - РИА Новости, 05.08.2025

СМИ: Telegram впервые верифицировал личный аккаунт человека

В мессенджере Telegram появилась функция верификации личных аккаунтов пользователей, пишет интернет-издание "Код Дурова". РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T01:50:00+03:00

2025-08-05T01:50:00+03:00

2025-08-05T01:50:00+03:00

технологии

павел дуров

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В мессенджере Telegram появилась функция верификации личных аккаунтов пользователей, пишет интернет-издание "Код Дурова".Первым подтверждение подлинности профиля получил основатель мессенджера Павел Дуров."Теперь на аккаунте Павла Дурова появилась галочка от Telegram. Она сопровождается меткой под профилем с подписью "Этот аккаунт подтвержден представителями Telegram"", — говорится в материале.Как отмечает издание, значок верификации претерпел небольшие изменения: он выглядит как логотип Telegram в круглой рамке, а не изображен в виде синей галочки.На момент публикации материала существуют все признаки, что верификация аккаунтов будет касаться только сотрудников Telegram, отмечает автор.

https://ria.ru/20250731/moldavija-2032705387.html

https://ria.ru/20250804/durov-1968735141.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, павел дуров, telegram