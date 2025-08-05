https://ria.ru/20250805/telegram--2033374382.html
СМИ: Telegram впервые верифицировал личный аккаунт человека
СМИ: Telegram впервые верифицировал личный аккаунт человека - РИА Новости, 05.08.2025
СМИ: Telegram впервые верифицировал личный аккаунт человека
В мессенджере Telegram появилась функция верификации личных аккаунтов пользователей, пишет интернет-издание "Код Дурова". РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T01:50:00+03:00
2025-08-05T01:50:00+03:00
2025-08-05T01:50:00+03:00
технологии
павел дуров
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В мессенджере Telegram появилась функция верификации личных аккаунтов пользователей, пишет интернет-издание "Код Дурова".Первым подтверждение подлинности профиля получил основатель мессенджера Павел Дуров."Теперь на аккаунте Павла Дурова появилась галочка от Telegram. Она сопровождается меткой под профилем с подписью "Этот аккаунт подтвержден представителями Telegram"", — говорится в материале.Как отмечает издание, значок верификации претерпел небольшие изменения: он выглядит как логотип Telegram в круглой рамке, а не изображен в виде синей галочки.На момент публикации материала существуют все признаки, что верификация аккаунтов будет касаться только сотрудников Telegram, отмечает автор.
https://ria.ru/20250731/moldavija-2032705387.html
https://ria.ru/20250804/durov-1968735141.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_9e8ae788914e756b766cf2bb62db1bc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, павел дуров, telegram
Технологии, Павел Дуров, Telegram
СМИ: Telegram впервые верифицировал личный аккаунт человека
Telegram впервые верифицировал персональный аккаунт пользователя