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СМИ: Telegram впервые верифицировал личный аккаунт человека - РИА Новости, 05.08.2025
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01:50 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/telegram--2033374382.html
СМИ: Telegram впервые верифицировал личный аккаунт человека
СМИ: Telegram впервые верифицировал личный аккаунт человека - РИА Новости, 05.08.2025
СМИ: Telegram впервые верифицировал личный аккаунт человека
В мессенджере Telegram появилась функция верификации личных аккаунтов пользователей, пишет интернет-издание "Код Дурова". РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T01:50:00+03:00
2025-08-05T01:50:00+03:00
технологии
павел дуров
telegram
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В мессенджере Telegram появилась функция верификации личных аккаунтов пользователей, пишет интернет-издание "Код Дурова".Первым подтверждение подлинности профиля получил основатель мессенджера Павел Дуров."Теперь на аккаунте Павла Дурова появилась галочка от Telegram. Она сопровождается меткой под профилем с подписью "Этот аккаунт подтвержден представителями Telegram"", — говорится в материале.Как отмечает издание, значок верификации претерпел небольшие изменения: он выглядит как логотип Telegram в круглой рамке, а не изображен в виде синей галочки.На момент публикации материала существуют все признаки, что верификация аккаунтов будет касаться только сотрудников Telegram, отмечает автор.
https://ria.ru/20250731/moldavija-2032705387.html
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технологии, павел дуров, telegram
Технологии, Павел Дуров, Telegram
СМИ: Telegram впервые верифицировал личный аккаунт человека

Telegram впервые верифицировал персональный аккаунт пользователя

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В мессенджере Telegram появилась функция верификации личных аккаунтов пользователей, пишет интернет-издание "Код Дурова".
Первым подтверждение подлинности профиля получил основатель мессенджера Павел Дуров.
"Теперь на аккаунте Павла Дурова появилась галочка от Telegram. Она сопровождается меткой под профилем с подписью "Этот аккаунт подтвержден представителями Telegram"", — говорится в материале.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Как отмечает издание, значок верификации претерпел небольшие изменения: он выглядит как логотип Telegram в круглой рамке, а не изображен в виде синей галочки.
На момент публикации материала существуют все признаки, что верификация аккаунтов будет касаться только сотрудников Telegram, отмечает автор.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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Вчера, 14:48
 
ТехнологииПавел ДуровTelegram
 
 
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