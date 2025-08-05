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Прощание с Борисом Юханановым состоится в "Электротеатре Станиславский" - РИА Новости, 05.08.2025
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Культура
 
18:00 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/teatr-2033540633.html
Прощание с Борисом Юханановым состоится в "Электротеатре Станиславский"
Прощание с Борисом Юханановым состоится в "Электротеатре Станиславский" - РИА Новости, 05.08.2025
Прощание с Борисом Юханановым состоится в "Электротеатре Станиславский"
Прощание с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым состоится в театре, сообщила РИА Новости директор театра Ирина Золина. РИА Новости, 05.08.2025
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культура
борис юхананов
анатолий эфрос
анатолий васильев
электротеатр станиславский
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Прощание с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым состоится в театре, сообщила РИА Новости директор театра Ирина Золина. "Прощание состоится в театре, но дата и время еще не определены. Более точная информация будет, вероятно, завтра", - сказала она. Юхананов скончался на 68-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили во вторник пресс-службе театра. Юхананов - театральный и кинорежиссёр, художник, родился в 1957 году, окончил режиссёрский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он был ассистентом Эфроса на постановке "Бури" в 1983 году и ассистировал Анатолию Васильеву на его знаменитом спектакле "Серсо" по пьесе Виктора Славкина. Всего Юхананов поставил более ста спектаклей на сценах Москвы (театр "Школа драматического искусства", ТЮЗ, РАМТ, Драматический театр им. К.С. Станиславского и др.), Санкт-Петербурга (Эрмитажный Императорский театр), Киева (Театр драмы и комедии), Вильнюса (Русский драматический театр Литвы), Лондона и других. В 2013 году Борис Юхананов возглавил бывший Московский драматический театр им. К.С. Станиславского.
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борис юхананов, анатолий эфрос, анатолий васильев, электротеатр станиславский, гитис, москва, санкт-петербург, киев, школа драматического искусства
Культура, Борис Юхананов, Анатолий Эфрос, Анатолий Васильев, Электротеатр Станиславский, ГИТИС, Москва, Санкт-Петербург, Киев, Школа драматического искусства
Прощание с Борисом Юханановым состоится в "Электротеатре Станиславский"

Прощание с худруком Юханановым состоится в "Электротеатре Станиславский"

© РИА Новости / Евгения НовоженинаХудожественный руководитель Электротеатра Станиславский Борис Юхананов
Художественный руководитель Электротеатра Станиславский Борис Юхананов - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Художественный руководитель Электротеатра Станиславский Борис Юхананов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Прощание с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым состоится в театре, сообщила РИА Новости директор театра Ирина Золина.
"Прощание состоится в театре, но дата и время еще не определены. Более точная информация будет, вероятно, завтра", - сказала она.
Юхананов скончался на 68-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили во вторник пресс-службе театра.
Юхананов - театральный и кинорежиссёр, художник, родился в 1957 году, окончил режиссёрский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он был ассистентом Эфроса на постановке "Бури" в 1983 году и ассистировал Анатолию Васильеву на его знаменитом спектакле "Серсо" по пьесе Виктора Славкина. Всего Юхананов поставил более ста спектаклей на сценах Москвы (театр "Школа драматического искусства", ТЮЗ, РАМТ, Драматический театр им. К.С. Станиславского и др.), Санкт-Петербурга (Эрмитажный Императорский театр), Киева (Театр драмы и комедии), Вильнюса (Русский драматический театр Литвы), Лондона и других. В 2013 году Борис Юхананов возглавил бывший Московский драматический театр им. К.С. Станиславского.
 
КультураБорис ЮханановАнатолий ЭфросАнатолий ВасильевЭлектротеатр СтаниславскийГИТИСМоскваСанкт-ПетербургКиевШкола драматического искусства
 
 
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