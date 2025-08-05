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Тарифный грабеж и суверенитет

Тарифный грабеж и суверенитет - РИА Новости, 05.08.2025

Тарифный грабеж и суверенитет

По истечении первых шести месяцев второго президентства Дональда Трампа утрясается и принимает вполне определенные черты тотальная тарифная агрессия Америки... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T08:00:00+03:00

2025-08-05T08:00:00+03:00

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збигнев бжезинский

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По истечении первых шести месяцев второго президентства Дональда Трампа утрясается и принимает вполне определенные черты тотальная тарифная агрессия Америки против союзников, друзей и врагов. Для начала всех обложили десятипроцентными тарифами на весь экспорт в США, потом пошла дифференциация и прошлись по союзникам, включая Великобританию, Евросоюз и Японию. Особо досталось странам БРИКС, прежде всего Китаю, Индии, Бразилии, Индонезии и ЮАР, но также Швейцарии, которую угораздило иметь огромный объем торговли с Соединенными Штатами. На Бразилию навесили целых 50 процентов за якобы преследование сторонника Трампа — бывшего президента Жаира Болсонару.Но, разумеется, тарифы — не столько политическая, сколько экономическая агрессия. Главная цель — обеспечение сбалансированности в американской торговле товарами с внешним миром, которая хронически сводится с дефицитом и вносит немалый вклад в рост госдолга США. Торговые партнеры ставятся перед выбором: либо рисковать закрытием для себя "премиального" рынка, либо оставлять цены на прежнем, доступном для широкого американского потребителя уровне, поступаясь прибылью производителей и налоговыми поступлениями. На этот откровенный грабеж и уже ничем не прикрытое разрушение экономики торговых партнеров Штатов накладывается фактический дефолт по американским гособязательствам, на какое-то время отсроченный легализацией Вашингтоном частной банковской эмиссии стейблкоинов, привязанных к ничем не обеспеченному доллару.Одновременно там, где это возможно (скажем, в отношениях с Евросоюзом), на партнеров навешиваются дополнительные обязательства — по части закупок американских энергоносителей и инвестиций в США, притом что цифры берутся с потолка (750 и 600 миллиардов долларов), а ЕС просто не в состоянии увеличить втрое свой энергетический импорт из Соединенных Штатов. Стоит также иметь в виду обнищание Европы после глобального финансового кризиса 2008 года (теперь европейцы на 70 процентов беднее американцев). Все это — в дополнение к ранее взятым союзниками обязательствам по увеличению расходов на оборону до пяти процентов ВВП, включая закупку американских вооружений не только для себя, но и для Киева. В случае с Европой — после жестких заявлений Брюсселя и национальных столиц — суть сделки понятна: Вашингтон взял встречное обязательство продолжать военную поддержку Киева, хотя и за счет союзников.Это загоняет Трампа в ловушку его ультиматума о сроках урегулирования на Украине, под чем понимается прекращение огня, а отнюдь не мирный договор, устраняющий первопричины конфликта. Остается понаблюдать, как из нее выберутся в Вашингтоне, где, с одной стороны, заявляют о том, что не стремятся к "быстрому урегулированию" и заинтересованы в "долгосрочном и устойчивом мире", а с другой — намерены ввести с 8 августа обещанные санкции со стопроцентными пошлинами против стран, закупающих у России нефть и газ.Но главное — что будет с этими тарифами в отношении Пекина и Нью-Дели, причем особо жесткое давление оказывается на Индию, которая — вслед за Китаем — впервые объявлена "спонсором конфликта на Украине". В обоих случаях Трамп предпочел публичные угрозы, которые дополнительно поставили Пекин и Нью-Дели в сложное положение, что заведомо контрпродуктивно для ведения дел с такими гигантами, которые к тому же лидируют по темпам экономического роста. Китайская сторона сразу дала решительный отпор американскому диктату. Индийцы не скрывают, что готовы договариваться, если речь идет об этом. Но у Нью-Дели нет рычагов встречного давления на американцев, как это имеет место в случае с Пекином, где могут отказаться от сельхозимпорта из Америки и уже ввели лицензирование поставок на Запад своих редкоземельных металлов и магнитов из них, используемых в порядка 80 тысячах компонентов всей высокотехнологичной продукции, включая военную (авиация, ракеты и тому подобное).В любом случае налицо посягательство на суверенитет ведущих государств мира: сломаются они — тогда что говорить о независимости всех остальных, включая союзников, которые оказались в незавидном положении, когда их суверенитет является функцией суверенитета "последнего суверена" (как когда-то назвал Америку Збигнев Бжезинский). Тогда действительно суверенитет вышел из моды на Западе — и на смену национальной безопасности пришла "безопасность личности" (human security).Вновь о безопасности государств забеспокоились лишь в случае с Украиной — после госпереворота в феврале 2014 года: "безопасность личности" и вообще права русскоязычных граждан перестали иметь значение — они рассматривались как препятствие на пути вступления Украины в НАТО, а значит, не имеют никаких прав. Логика отрицания неделимости безопасности в Европе привела к отрицанию неделимости правочеловеческого порядка на континенте. И это несмотря на существование Хельсинкского заключительного акта, ОБСЕ и ее Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Почему-то насильственная украинизация и создание этноцентричного государства в центре Европы — там, где его никогда не было, — вдруг становится нормой.Если посмотреть на общую картину происходящего вокруг и в связи с Америкой Трампа, то не получается ли так, что чем дальше от США, тем больше суверенитета? И тогда очередной фальстарт нормализации с Соединенными Штатами, которая обусловлена со стороны Вашингтона прекращением огня без всяких гарантий относительно содержания мирного договора с Украиной и соответствующей перестройки всей натоцентричной пока архитектуры безопасности в Европе, — не такой уж неприемлемый для нас вариант. То есть мы останемся там, где в состоянии защитить свои национальные интересы, как мы их сами формулируем, в чем и состоят смысл и значение суверенитета.Одновременно "транзакционная дипломатия" Трампа способствует сплачиванию альтернативного западному центра в лице БРИКС с его собственной торгово-экономической, транспортно-логистической, расчетной и иной архитектурой, кристаллизация которой только ускорится под жестким американским давлением (как получается алмаз из графита, если брать молекулярную физику). За это Трампу надо сказать спасибо, ибо никогда, как сейчас — на закате Pax Americana, американский имперский грабеж не был столь явным, лишенным всех своих институциональных и риторических фиговых листов. Другими словами, абсолютный крах империи, которая уже не одно десятилетие существует за чужой счет и теперь выдает собственное выживание за эрзац якобы поставляемых ею "международных общественных благ".

https://ria.ru/20250803/neft-2033022736.html

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html

https://ria.ru/20250717/tramp-2029647137.html

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в мире, сша, америка, европа, жаир болсонару, александр яковенко, збигнев бжезинский, евросоюз, брикс, нато, аналитика, риа новости аналитика