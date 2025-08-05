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Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 05.08.2025
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили более 375 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:10:00+03:00
2025-08-05T12:10:00+03:00
2025-08-05T12:17:00+03:00
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили более 375 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны России."Потери украинских вооруженных формирований составили более 375-ти военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке.По данным российского военного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Артемовка, Удачное, Ялта, Кутузовка, Димитров, Петровского Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области.
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033299076.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, красноармейск, ялта, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Ялта, Димитров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
МО РФ: ВСУ потеряли более 375 военных в зоне группировки "Центр"