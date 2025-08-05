https://ria.ru/20250805/svo-2033436887.html

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 05.08.2025

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили более 375 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:10:00+03:00

2025-08-05T12:10:00+03:00

2025-08-05T12:17:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

красноармейск

ялта

димитров

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили более 375 украинских военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны России."Потери украинских вооруженных формирований составили более 375-ти военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке.По данным российского военного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Артемовка, Удачное, Ялта, Кутузовка, Димитров, Петровского Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области.

https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033299076.html

россия

красноармейск

ялта

димитров

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, красноармейск, ялта, димитров, министерство обороны рф (минобороны рф)