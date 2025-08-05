https://ria.ru/20250805/sud-2033377029.html

Верховный суд запретил навязывать заемщикам определенную страховую компанию

Верховный суд запретил навязывать заемщикам определенную страховую компанию - РИА Новости, 05.08.2025

Верховный суд запретил навязывать заемщикам определенную страховую компанию

Заемщик банка может заключить договор страхования в любой компании, это не должно сказываться на процентной ставке по кредиту, сказано в определении судебной... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T02:54:00+03:00

2025-08-05T02:54:00+03:00

2025-08-05T02:54:00+03:00

жилье

россия

волгоград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заемщик банка может заключить договор страхования в любой компании, это не должно сказываться на процентной ставке по кредиту, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Суд рассмотрел дело жителя Волгограда, который взял в банке 3,6 миллиона рублей. Ставка по кредиту была пониженной - 8,9% годовых, поскольку он одновременно заключил договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Страховая сумма установлена в размере, равном основной сумме долга по кредитному договору. Спустя некоторое время он разорвал договор со страховой, но заключил аналогичный с другой компанией, о чем уведомил банк. Однако тот посчитал это нарушением и в одностороннем порядке увеличил процентную ставку с 8,9% до 18,9%. Суды принимали разные решения и в итоге спор дошел до Верховного суда РФ. "Кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит на тех же (сумма, срок возврата потребительского кредита и процентная ставка) условиях в случае, если заемщик самостоятельно застраховал свою жизнь, здоровье или иной страховой интерес в пользу кредитора у страховщика, соответствующего критериям, установленным кредитором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - сказано в определении. В итоге Верховный суд отменил все решения и оставил в силе самое первое - банк обязан провести перерасчет платежей по низкой ставке, вернуть переплаченные деньги, а также компенсировать 5 тысяч морального вреда и заплатить более 80 тысяч рублей штрафа.

https://ria.ru/20250720/sud-2030225689.html

https://ria.ru/20250701/razvod-2026422476.html

россия

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, россия, волгоград