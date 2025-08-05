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Верховный суд запретил навязывать заемщикам определенную страховую компанию - РИА Новости, 05.08.2025
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02:54 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/sud-2033377029.html
Верховный суд запретил навязывать заемщикам определенную страховую компанию
Верховный суд запретил навязывать заемщикам определенную страховую компанию - РИА Новости, 05.08.2025
Верховный суд запретил навязывать заемщикам определенную страховую компанию
Заемщик банка может заключить договор страхования в любой компании, это не должно сказываться на процентной ставке по кредиту, сказано в определении судебной... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T02:54:00+03:00
2025-08-05T02:54:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заемщик банка может заключить договор страхования в любой компании, это не должно сказываться на процентной ставке по кредиту, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Суд рассмотрел дело жителя Волгограда, который взял в банке 3,6 миллиона рублей. Ставка по кредиту была пониженной - 8,9% годовых, поскольку он одновременно заключил договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Страховая сумма установлена в размере, равном основной сумме долга по кредитному договору. Спустя некоторое время он разорвал договор со страховой, но заключил аналогичный с другой компанией, о чем уведомил банк. Однако тот посчитал это нарушением и в одностороннем порядке увеличил процентную ставку с 8,9% до 18,9%. Суды принимали разные решения и в итоге спор дошел до Верховного суда РФ. "Кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит на тех же (сумма, срок возврата потребительского кредита и процентная ставка) условиях в случае, если заемщик самостоятельно застраховал свою жизнь, здоровье или иной страховой интерес в пользу кредитора у страховщика, соответствующего критериям, установленным кредитором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - сказано в определении. В итоге Верховный суд отменил все решения и оставил в силе самое первое - банк обязан провести перерасчет платежей по низкой ставке, вернуть переплаченные деньги, а также компенсировать 5 тысяч морального вреда и заплатить более 80 тысяч рублей штрафа.
https://ria.ru/20250720/sud-2030225689.html
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жилье, россия, волгоград
Жилье, Россия, Волгоград
Верховный суд запретил навязывать заемщикам определенную страховую компанию

ВС запретил банкам навязывать заемщикам определенную страховую компанию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заемщик банка может заключить договор страхования в любой компании, это не должно сказываться на процентной ставке по кредиту, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
Суд рассмотрел дело жителя Волгограда, который взял в банке 3,6 миллиона рублей. Ставка по кредиту была пониженной - 8,9% годовых, поскольку он одновременно заключил договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Страховая сумма установлена в размере, равном основной сумме долга по кредитному договору.
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Спустя некоторое время он разорвал договор со страховой, но заключил аналогичный с другой компанией, о чем уведомил банк. Однако тот посчитал это нарушением и в одностороннем порядке увеличил процентную ставку с 8,9% до 18,9%.
Суды принимали разные решения и в итоге спор дошел до Верховного суда РФ.
"Кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит на тех же (сумма, срок возврата потребительского кредита и процентная ставка) условиях в случае, если заемщик самостоятельно застраховал свою жизнь, здоровье или иной страховой интерес в пользу кредитора у страховщика, соответствующего критериям, установленным кредитором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - сказано в определении.
В итоге Верховный суд отменил все решения и оставил в силе самое первое - банк обязан провести перерасчет платежей по низкой ставке, вернуть переплаченные деньги, а также компенсировать 5 тысяч морального вреда и заплатить более 80 тысяч рублей штрафа.
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