Да Силва исключил звонок Трампу по поводу пошлин
Да Силва заявил, что намерен пригласить Трампа на COP30
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не собирается звонить американскому лидеру Дональду Трампу для обсуждения торговли, но намерен пригласить его на 30-ю Конференцию ООН по изменению климата (COP30), чтобы понять его отношение к климатической повестке.
Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
"Я не буду звонить Трампу по вопросам торговли - он не хочет говорить, но я позвоню Трампу, чтобы пригласить его на COP, потому что хочу знать, что он думает о климатической повестке. Я проявлю вежливость, позвоню ему. Позвоню также (председателю КНР) Си Цзиньпину, (премьеру Индии Нарендре) Моди. Только (президенту России Владимиру) Путину не буду звонить, потому что он не сможет приехать", - сказал президент Бразилии в ходе заседания совета по устойчивому социально-экономическому развитию при правительстве.
По словам политика, если Трамп откажется приехать на COP30, которая пройдет в ноябре в городе Белен, это будет его собственным решением, а не следствием отсутствия дипломатического жеста со стороны Бразилии.
"Если он не приедет, значит, не захотел, но точно не из-за отсутствия деликатности, обаяния или демократии", - подчеркнул бразильский президент.
Лидер Бразилии вновь раскритиковал введенные США торговые ограничения на экспорт бразильских товаров, назвав их политически мотивированными.
"Мы никогда не выходили из переговорного процесса с США, но мы не можем позволить, чтобы бразильский народ был наказан. В ответ на повышение тарифов наше правительство разрабатывает план смягчения последствий этого несправедливого удара, чтобы защитить работников и компании. Мы будем использовать все доступные меры, начиная с обращения в ВТО, чтобы отстоять наши интересы", - заключил политик.
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