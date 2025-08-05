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Да Силва исключил звонок Трампу по поводу пошлин - РИА Новости, 05.08.2025
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21:57 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ssha-2033575052.html
Да Силва исключил звонок Трампу по поводу пошлин
Да Силва исключил звонок Трампу по поводу пошлин - РИА Новости, 05.08.2025
Да Силва исключил звонок Трампу по поводу пошлин
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не собирается звонить американскому лидеру Дональду Трампу для обсуждения торговли, но намерен... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T21:57:00+03:00
2025-08-05T21:57:00+03:00
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МЕХИКО, 5 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не собирается звонить американскому лидеру Дональду Трампу для обсуждения торговли, но намерен пригласить его на 30-ю Конференцию ООН по изменению климата (COP30), чтобы понять его отношение к климатической повестке. Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство. "Я не буду звонить Трампу по вопросам торговли - он не хочет говорить, но я позвоню Трампу, чтобы пригласить его на COP, потому что хочу знать, что он думает о климатической повестке. Я проявлю вежливость, позвоню ему. Позвоню также (председателю КНР) Си Цзиньпину, (премьеру Индии Нарендре) Моди. Только (президенту России Владимиру) Путину не буду звонить, потому что он не сможет приехать", - сказал президент Бразилии в ходе заседания совета по устойчивому социально-экономическому развитию при правительстве. По словам политика, если Трамп откажется приехать на COP30, которая пройдет в ноябре в городе Белен, это будет его собственным решением, а не следствием отсутствия дипломатического жеста со стороны Бразилии. "Если он не приедет, значит, не захотел, но точно не из-за отсутствия деликатности, обаяния или демократии", - подчеркнул бразильский президент. Лидер Бразилии вновь раскритиковал введенные США торговые ограничения на экспорт бразильских товаров, назвав их политически мотивированными. "Мы никогда не выходили из переговорного процесса с США, но мы не можем позволить, чтобы бразильский народ был наказан. В ответ на повышение тарифов наше правительство разрабатывает план смягчения последствий этого несправедливого удара, чтобы защитить работников и компании. Мы будем использовать все доступные меры, начиная с обращения в ВТО, чтобы отстоять наши интересы", - заключил политик.
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в мире, бразилия, сша, китай, дональд трамп, луис инасиу лула да силва, си цзиньпин, оон, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Бразилия, США, Китай, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва, Си Цзиньпин, ООН, Всемирная торговая организация (ВТО)
Да Силва исключил звонок Трампу по поводу пошлин

Да Силва заявил, что намерен пригласить Трампа на COP30

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не собирается звонить американскому лидеру Дональду Трампу для обсуждения торговли, но намерен пригласить его на 30-ю Конференцию ООН по изменению климата (COP30), чтобы понять его отношение к климатической повестке.
Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
"Я не буду звонить Трампу по вопросам торговли - он не хочет говорить, но я позвоню Трампу, чтобы пригласить его на COP, потому что хочу знать, что он думает о климатической повестке. Я проявлю вежливость, позвоню ему. Позвоню также (председателю КНР) Си Цзиньпину, (премьеру Индии Нарендре) Моди. Только (президенту России Владимиру) Путину не буду звонить, потому что он не сможет приехать", - сказал президент Бразилии в ходе заседания совета по устойчивому социально-экономическому развитию при правительстве.
По словам политика, если Трамп откажется приехать на COP30, которая пройдет в ноябре в городе Белен, это будет его собственным решением, а не следствием отсутствия дипломатического жеста со стороны Бразилии.
"Если он не приедет, значит, не захотел, но точно не из-за отсутствия деликатности, обаяния или демократии", - подчеркнул бразильский президент.
Лидер Бразилии вновь раскритиковал введенные США торговые ограничения на экспорт бразильских товаров, назвав их политически мотивированными.
"Мы никогда не выходили из переговорного процесса с США, но мы не можем позволить, чтобы бразильский народ был наказан. В ответ на повышение тарифов наше правительство разрабатывает план смягчения последствий этого несправедливого удара, чтобы защитить работников и компании. Мы будем использовать все доступные меры, начиная с обращения в ВТО, чтобы отстоять наши интересы", - заключил политик.
Протестующие в Сан-Паулу сжигают чучела президента США Дональда Трампа и бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в знак протеста против 50-процентных пошлин США на бразильские товары - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Бразилии студенты вышли на акции против пошлин Трампа
2 августа, 04:10
 
В миреБразилияСШАКитайДональд ТрампЛуис Инасиу Лула да СилваСи ЦзиньпинООНВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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