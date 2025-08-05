https://ria.ru/20250805/ssha-2033511337.html

ЕС и США закрывают глаза на преследование ААЦ, заявил армянский политик

ЕС и США закрывают глаза на преследование ААЦ, заявил армянский политик - РИА Новости, 05.08.2025

ЕС и США закрывают глаза на преследование ААЦ, заявил армянский политик

ЕС и США закрывают глаза на преследование в Армении Армянской апостольской церкви и оппозиции, заявил зампред бывшей правящей Республиканской партии Армен... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:34:00+03:00

2025-08-05T16:34:00+03:00

2025-08-05T16:34:00+03:00

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армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 5 авг – РИА Новости. ЕС и США закрывают глаза на преследование в Армении Армянской апостольской церкви и оппозиции, заявил зампред бывшей правящей Республиканской партии Армен Ашотян. "Сегодняшние политзаключенные – это не только политзаключенные (премьера Армении – ред.) Никола (Пашиняна - ред.), но и всех тех дипломатических структур, международных институтов и сил, которые годами и десятилетиями рассказывали в Армении различные сказки о демократии, но на самом деле не в состоянии защитить собственные ценности в стране, на которую имеют тотальное влияние", - заявил Ашотян журналистам. По его мнению, власти Армении освободили бы политзаключенных, если бы на эту проблему им указали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен или лидер любой, даже самой маленькой европейской страны. "Это очевидная истина. Следовательно, посол Евросоюза, например, образно говоря, является тюремщиком Самвела Карапетяна и владык. Тюремщиком является и госпожа посол Соединённых Штатов Америки", - подчеркнул Ашотян. По его словам, эти люди говорили совсем о другом, но на самом деле закрывают глаза на происходящие в Армении события. Ашотян провел под арестом 777 дней. Первого августа апелляционный суд Армении снял с него домашний арест, заменив его административным надзором. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250626/armeniya-2025583401.html

https://ria.ru/20250628/avtoritet--2026020055.html

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