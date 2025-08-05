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У США появился новый мощный друг

У США появился новый мощный друг - РИА Новости, 05.08.2025

У США появился новый мощный друг

Управление энергетической информации опубликовало данные энергобаланса США за первые пять месяцев текущего года. Статистика и динамические сдвиги —... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T08:00:00+03:00

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Управление энергетической информации опубликовало данные энергобаланса США за первые пять месяцев текущего года. Статистика и динамические сдвиги — оглушительно-шокирующие для всех поборников "зеленого перехода" (когда-то затеянного самими Штатами) и дают обильную пищу для размышлений в плане глубокой связности геополитических, экономических и энергетических процессов. Так, с января по май 2025 года американские энергетики увеличили объемы потребления угля для производства электроэнергии сразу на 19 процентов. На базе твердого ископаемого топлива, ходящего в списке самых "грязных", выработано 224 тераватт-часа электричества, что является рекордом за последнюю пятилетку. Благодаря этому доля угля в национальном энергобалансе рывком увеличилась сразу на три пункта и достигла уровня в 25 процентов. Простыми словами, каждый четвертый американский киловатт производится, каждая четвертая лампочка, уличный фонарь, чарджер для электромобиля работают в США благодаря угольному ренессансу.Большая политика и сопровождающая ее глобальная медийная машина работают по принципу выдачи мощных эмоциональных катализаторов, что переводит фокус внимания от основных смыслов и предпосылок на яркую новостную обертку. Однако даже память средней глубины позволяет смотреть за кулисы происходящего сегодня, понимая, как загодя формировалась текущая расстановка исторических фигур и векторов.Рассматривая фигуру Дональда Трампа на удалении прошлого его президентского срока, на ум сразу приходит его первая избирательная кампания, когда политтехнологи в прямом смысле возили за ним группу поддержки в лице десятков шахтеров в касках. Лозунг "Trump digs coal" ("Трамп добывает уголь") даровал надежду представителям традиционного направления энергетики. Невероятно, но факт — все до единого угледобывающие на тот момент штаты отдали свои голоса за республиканца, во многом предопределив его первое пришествие на Капитолийский холм.В 2024-м стратегия изменилась лишь масштабом охвата целевой аудитории. Живых нефтяников и газовиков никто по предвыборным мероприятиям больше не таскал, но Трамп, противопоставляя себя "наглухо зеленым" демократам, пообещал системное увеличение добычи углеводородов и безоговорочное утверждение Соединенных Штатов на планетарном олимпе производителей и экспортеров. Сменился и слоган, теперь он звучал как "Drill, baby, drill" ("Бури, детка, бури"), не оставляя никакой двойственности толкования.К слову, занятный малоизвестный факт. Присказка "Бури, детка, бури" была придумана вовсе не политтехнологами Дональда Трампа. Впервые она прозвучала аж в 2008 году на конгрессе республиканцев из уст вице-губернатора Мэриленда и по совместительству главы партии. Отдельно отметим, что Майкл Стил, как это принято сейчас говорить, афроамериканец. То есть общий стратегический вектор середины двадцатых формировался в конце нулевых, и он по большому счету не зависит ни от доминирующей партии, ни от персоналий и цвета их кожи. Внешняя политика США в XXI веке — это все та же экспансия и доминантный контроль, только теперь в ход идут не армии, а ресурсы, и мировые мастодонты соперничают за трансконтинентальные логистические маршруты.Нельзя утверждать, что обратный разворот Америки к углю был запланирован, но текущая администрация к такому варианту событий как минимум готовилась.Напомним, что Дональд Трамп дважды выводил Соединенные Штаты из-под действия положений Парижского соглашения по климату. Последний раз это произошло ровно через семь дней после инаугурации, причем никто в Вашингтоне и не скрывал, что делается это для того, чтобы развязать себе руки в плане увеличения добычи и сжигания ископаемых видов топлива, а также, конечно же, увеличения объемов экспорта (читай — зависимости других стран от американских ресурсов). Как и в случае с торговой сделкой с Евросоюзом, американские товары будут вливаться на европейские рынки без малейших ограничений, в то время как все прочие поставщики (вроде Катара, направившего возмущенное письмо в Брюссель) облагаются огромным количеством ограничений, сборов, штрафов, условий.Выход из соглашения был прологом и заделом на будущее.В том же январе 2025 года новая администрация заявила о намерении снять все ограничения на выбросы парниковых газов внутри США. Первого августа Белый дом запустил официальную 45-дневную процедуру общественных слушаний нового закона, в рамках которого подразумевается снятие ответственности с американских нефте- и газодобытчиков, владельцев тепловых электростанций, котельных, грузовых автопарков за выброс парниковых газов. Чтобы не быть обвиненными в предвзятости, дадим слово главе Международного агентства по защите окружающей среды. Ли Зелдин в интервью телеканалу CBC заявил, что снятие ограничений позволит профильным компаниям экономить в год свыше 52 миллиардов долларов. Именно такую сумму они должны тратить на соблюдение экологических норм, выплату компенсаций, обновление машинно-аппаратных парков и прочее.Все описанное — как раз про новую американскую экспансию. Президент США расчищает поляну для опорных энергетических производств, обеспечивая закрытие внутренних потребностей и дальнейшее расширение международного присутствия. Рост потребления угля случился из-за роста стоимости газовой генерации. На крупнейшем терминале Henry Hub стоимость тысячи кубометров газа за этот же период выросла на 87 процентов и составила 136 долларов.Поскольку газ выбран Вашингтоном в качестве нового инструмента мирового доминирования, а его производителям обещаны стабильные прибыли, рост стоимости будет возложен на зарубежных покупателей. Внутренние американские потребители сократили закупки своего газа, а его доля в национальном энергобалансе уменьшилась на три процента (до 37 пунктов). Естественно, допустить веерных отключений власть не могла, поэтому в бой был введен угольный резерв. Оказалось, что чистки времен Обамы, когда количество угольных электростанций ежегодно сокращалось в среднем на сто штук, отрасль не убили. Правда, резкий ввод угольных мощностей привел к рекордному сокращению запасов топочного угля, но американские угольщики с радостью увеличат производство.Дональд Трамп без малейших сомнений использует свой политический вес, отменяя и игнорируя любые препоны, встающие на пути установления нового мироустройства, где чем больше стран подсядет на американскую ресурсную иглу, тем лучше.

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https://ria.ru/20250802/tramp-2032896193.html

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в мире, сша, дональд трамп, мэриленд, аналитика