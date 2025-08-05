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Импорт новых автомобилей в Россию в июле снизился на 65 процентов

Импорт новых автомобилей в Россию в июле снизился на 65 процентов - РИА Новости, 05.08.2025

Импорт новых автомобилей в Россию в июле снизился на 65 процентов

Импорт новых автомобилей на территорию России в июле 2025 года снизился на 65% в годовом выражении и составил 28,3 тысячи машин, сообщило аналитическое... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:09:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Импорт новых автомобилей на территорию России в июле 2025 года снизился на 65% в годовом выражении и составил 28,3 тысячи машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Объем импорта новых легковых машин в прошлом месяце составил 28,3 тысячи единиц. Это на 65% меньше, чем в июле прошлого года", - говорится в сообщении. Лидером среди новых импортируемых машин в сегменте марок остается китайский Changan, а среди моделей - Changan UNI-S. При этом импорт автомобилей с пробегом за отчетный период вырос на 28% по сравнению с июлем 2024 года и составил 47,3 тысячи единиц. Самой популярной маркой, как и в июне, стала японская Toyota, а моделью - Honda Freed. Чуть более 70% новых машин в июле было привезено из Китая. На втором месте Киргизия, которая увеличила свою долю до 12,4%, а на третье место вырвалась Белоруссия (4,5%). В первую пятерку стран-импортеров вошли также Казахстан (4,1%) и Южная Корея (3,3%). Крупнейшим экспортером автомобилей с пробегом осталась Япония (46,1%), а второе и третье места заняли Южная Корея (21,7%) и Китай (16,1%).

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китай

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китай, южная корея, россия, автостат, toyota corolla, в мире