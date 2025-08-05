https://ria.ru/20250805/rossiya-2033514225.html

Российский вылов водных биоресурсов составил более трех млн тонн

Российский вылов водных биоресурсов составил более трех млн тонн - РИА Новости, 05.08.2025

Российский вылов водных биоресурсов составил более трех млн тонн

Российский вылов водных биоресурсов с начала года составил более 3 миллионов тонн, сообщил Минсельхоз РФ. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:39:00+03:00

2025-08-05T16:39:00+03:00

2025-08-05T16:39:00+03:00

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский вылов водных биоресурсов с начала года составил более 3 миллионов тонн, сообщил Минсельхоз РФ. "По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), добыча водных биоресурсов всеми российскими пользователями составила 3088,1 тысячи тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Дальневосточном бассейне вылов составил почти 2,4 миллиона тонн (+18,5 тысяч тонн к уровню 2024 года), Северном бассейне - 222,9 тысяч тонн, Западном - 52,2 тысяч тонн, Азово-Черноморском - 28,1 тысяч тонн (+8,6 тысяч тонн), Волжско-Каспийском - 49,9 тысяч тонн (+1,6 тысяч тонн). Также отмечается, что в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 321,6 тысяч тонн (+27,5 тысяч тонн).

https://ria.ru/20250330/rossija-2008205648.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)