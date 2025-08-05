https://ria.ru/20250805/rossiya-2033514225.html
Российский вылов водных биоресурсов составил более трех млн тонн
Российский вылов водных биоресурсов составил более трех млн тонн - РИА Новости, 05.08.2025
Российский вылов водных биоресурсов составил более трех млн тонн
Российский вылов водных биоресурсов с начала года составил более 3 миллионов тонн, сообщил Минсельхоз РФ. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:39:00+03:00
2025-08-05T16:39:00+03:00
2025-08-05T16:39:00+03:00
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский вылов водных биоресурсов с начала года составил более 3 миллионов тонн, сообщил Минсельхоз РФ. "По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), добыча водных биоресурсов всеми российскими пользователями составила 3088,1 тысячи тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Дальневосточном бассейне вылов составил почти 2,4 миллиона тонн (+18,5 тысяч тонн к уровню 2024 года), Северном бассейне - 222,9 тысяч тонн, Западном - 52,2 тысяч тонн, Азово-Черноморском - 28,1 тысяч тонн (+8,6 тысяч тонн), Волжско-Каспийском - 49,9 тысяч тонн (+1,6 тысяч тонн). Также отмечается, что в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 321,6 тысяч тонн (+27,5 тысяч тонн).
https://ria.ru/20250330/rossija-2008205648.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Российский вылов водных биоресурсов составил более трех млн тонн
Минсельхоз: российский вылов водных биоресурсов с начала года достиг 3 млн тонн
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российский вылов водных биоресурсов с начала года составил более 3 миллионов тонн, сообщил Минсельхоз РФ.
"По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства
(ЦСМС), добыча водных биоресурсов всеми российскими пользователями составила 3088,1 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Дальневосточном бассейне вылов составил почти 2,4 миллиона тонн (+18,5 тысяч тонн к уровню 2024 года), Северном бассейне - 222,9 тысяч тонн, Западном - 52,2 тысяч тонн, Азово-Черноморском - 28,1 тысяч тонн (+8,6 тысяч тонн), Волжско-Каспийском - 49,9 тысяч тонн (+1,6 тысяч тонн).
Также отмечается, что в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 321,6 тысяч тонн (+27,5 тысяч тонн).