https://ria.ru/20250805/razin-2033371743.html

Андрей Разин представит решение суда по хитам "Ласкового мая"

Андрей Разин представит решение суда по хитам "Ласкового мая" - РИА Новости, 05.08.2025

Андрей Разин представит решение суда по хитам "Ласкового мая"

Музыкальный продюсер Андрей Разин сообщил РИА Новости, что во вторник представит в Хостинском районном суде решение суда 2006 года, согласно которому он... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T00:49:00+03:00

2025-08-05T00:49:00+03:00

2025-08-05T00:49:00+03:00

турция

россия

анталья (провинция)

андрей разин

ласковый май

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49495/93/494959388_0:238:2682:1747_1920x0_80_0_0_40554965b13db82da300c3bf5d54bb34.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Музыкальный продюсер Андрей Разин сообщил РИА Новости, что во вторник представит в Хостинском районном суде решение суда 2006 года, согласно которому он является автором 27 хитов группы "Ласковый май", в числе которых песни "Седая ночь" и "Белые розы". Ранее Разин сообщил РИА Новости, что обратился в прокуратуру Турции с заявлением о незаконном использовании песен группы "Ласковый май". "Пятого августа в Хостинском районном будет заявлено решение суда, которое было принято в 2006 году. Это был единственный раз, когда мы с Сергеем Кузнецовым встретились в этом суде и определились, кто является автором хитов "Ласкового мая". Кузнецов признал в судебном заседании, что автором всех хитов "Ласкового мая" являюсь я, Андрей Разин", - сказал собеседник агентства. Соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости. Позднее, по словам Разина, он как гражданин Турции заверил данное судебное решение 2006 года в Генеральном консульстве России в Анталье. "На основании этого решения и американские, и турецкие власти зарегистрировали меня как автора этих песен "Ласкового мая", включая хиты "Белые розы" и "Седая ночь", - добавил он. Разин рассказал, что данное решение будет представлено в Савеловском суде 25 августа. Также, по его словам, будет пересмотрено завещание Сергея Кузнецова. "Из 195 песен 27 хитов Кузнецов не имел права завещать. Оставшиеся песни Кузнецова вернутся его матери в собственность. Завещание, скорее всего, будет пересмотрено", - отметил он. О судебном решении 2006 года, как уточнил Разин, знали только он и Кузнецов. Ранее суд отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов ранее продал Шатунову. Согласно документам суда, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности, защите авторских прав Разин подавал к вдове Шатунова Светлане. Композитор Сергей Кузнецов скончался 7 ноября 2022 года в возрасте 58 лет в Оренбурге. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Помимо "Ласкового мая", Кузнецов основал такие группы, как "Чернила для пятого класса", "Стекловата", "Радуга ночью" и Spice Boys. Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

https://ria.ru/20250510/razin-2016153012.html

https://ria.ru/20250511/razin--2016348481.html

https://ria.ru/20250512/razin-2016529466.html

турция

россия

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, россия, анталья (провинция), андрей разин, ласковый май