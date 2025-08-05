https://ria.ru/20250805/pushilin-2033398763.html

ВС России улучшили позиции на великоновоселковском направлении

ВС России улучшили позиции на великоновоселковском направлении - РИА Новости, 05.08.2025

ВС России улучшили позиции на великоновоселковском направлении

ВС РФ улучшают позиции на великоновоселковском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T09:36:00+03:00

2025-08-05T09:36:00+03:00

2025-08-05T09:41:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

днепропетровская область

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. ВС РФ улучшают позиции на великоновоселковском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Если говорить о великоновоселковском направлении, то там наши подразделения продолжают улучшать позиции", - сказал он в эфире "Россия 24".Он уточнил, что речь идет уже либо о границе, либо о территории Днепропетровской области.

https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033299076.html

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

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2025

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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, днепропетровская область