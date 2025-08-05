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ВС России улучшили позиции на великоновоселковском направлении
ВС России улучшили позиции на великоновоселковском направлении - РИА Новости, 05.08.2025
ВС России улучшили позиции на великоновоселковском направлении
ВС РФ улучшают позиции на великоновоселковском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:36:00+03:00
2025-08-05T09:36:00+03:00
2025-08-05T09:41:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
днепропетровская область
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. ВС РФ улучшают позиции на великоновоселковском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Если говорить о великоновоселковском направлении, то там наши подразделения продолжают улучшать позиции", - сказал он в эфире "Россия 24".Он уточнил, что речь идет уже либо о границе, либо о территории Днепропетровской области.
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, днепропетровская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область
ВС России улучшили позиции на великоновоселковском направлении
Пушилин: ВС РФ продолжают улучшать позиции на великоновоселковском направлении