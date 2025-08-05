https://ria.ru/20250805/promyshlennost-2033349497.html

"Этого уже не выдержим": флагман ЕС заявил об экономической катастрофе

"Этого уже не выдержим": флагман ЕС заявил об экономической катастрофе - РИА Новости, 05.08.2025

"Этого уже не выдержим": флагман ЕС заявил об экономической катастрофе

США и Европа наконец заключили торговую сделку, и похоже, Старому Свету она обойдется слишком дорого. Одна только Германия лишится больше 30 миллиардов евро в... РИА Новости, 05.08.2025

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. США и Европа наконец заключили торговую сделку, и похоже, Старому Свету она обойдется слишком дорого. Одна только Германия лишится больше 30 миллиардов евро в год из-за пошлин Трампа. Эксперты прогнозируют экономическую катастрофу. О прямых и косвенных последствиях — в материале РИА Новости.Огромные потериВ конце июля Трамп и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен договорились: на ряд товаров — самолеты и запчасти для них, определенные химические вещества и лекарственные препараты, полупроводниковое оборудование, некоторые сельхозпродукты — таможенный сбор обнулят. Тем не менее на все остальное из ЕС, включая автомобили и фармацевтику, — 15%.Конечно, это лучше, чем 25%, введенные в апреле, и обещанные 30% с 1 августа. Но ведь до Трампа было всего 2,5.Фон дер Ляйен, несмотря ни на что, считает, что сделка вернет "стабильность" и "предсказуемость" в двустороннюю торговлю.Однако, по оценкам Deloitte, Германия, например, недосчитается порядка 30 миллиардов евро в год. Сильнее всего пострадает машиностроительный сектор.Падение экспорта в США достигнет 23%, ожидаемые потери — 7,2 миллиарда евро. Фармацевтика — минус 20% (5,1 миллиарда евро). Автомобильной и химической отраслям тоже не поздоровится.Заменить сложноГермания может частично компенсировать убытки, переориентировавшись на рынки других стран ЕС, Индонезии и Южной Кореи. Однако и при самом оптимистичном сценарии многомиллиардные потери неизбежны. Американский рынок — ключевой для многих отраслей немецкой промышленности.Переориентация на Азию или Африку потребует серьезных вложений и времени, а маржинальность там ниже. Германия по-прежнему остается локомотивом ЕС, но сейчас этот "мотор" перегревается, указывает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.Экономисты обращают внимание и на специфику немецкой продукции. Зачастую это товары, основной покупатель которых находится в развитых странах — в первую очередь в США. По автопрому, как считает большинство аналитиков, будет нанесен самый тяжелый удар."Mercedes, Audi, Volkswagen, Opel станут неконкурентоспособными на американском рынке. Легкая промышленность тоже проиграет дешевому азиатскому экспорту. Спад производства в Европе затронет все отрасли", — говорит Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.Немецкие товары доступны небольшому количеству арабских стран, но емкость этого рынка крайне ограниченна, добавляет он.Глубокий кризисПричем ведущая экономика уже столкнулась с масштабным кризисом, стагнируя шестой год подряд. В этом вновь ждут околонулевого прироста ВВП."Объем производства, предположительно, немного сократится. Ситуация серьезная: промышленность претерпевает структурный перелом", — заявил президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер на ежегодной пресс-конференции промышленного союза в Берлине.В таких условиях торговый протекционизм со стороны США выдержать очень сложно.Рискуют добитьИнфляция разгоняется, инвестиции падают, безработица растет. И резко усиливается деиндустриализация."Продолжается процесс переноса производств в США: немецкие автоконцерны и химические гиганты увеличивают локализацию за океаном во избежание высоких пошлин. Вместе с этим снижается конкурентоспособность европейской экономики: таможенные сборы на сталь (50%) ударят по металлоемким отраслям — машиностроению и строительству. Впереди массовое закрытие малых предприятий в ФРГ", — полагает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Как пишет Bild, ссылаясь на расчеты Института немецкой экономики в Кельне, пошлины Трампа в итоге рискуют обернуться для Германии экономической катастрофой: минус 200 миллиардов евро за четыре года. ВВП к 2028-му уменьшится на 1,5%.Потянет остальныхВ целом ЕС лишится до 20% рабочих мест, ведь Германия потянет за собой остальных.В краткосрочной перспективе целый ряд европейских стран столкнется с падением экспорта, в долгосрочной — с оттоком инвестиций и давлением на промышленность.В частности, Ирландия, в экспорте которой доля США рекордная — 53,7%. По данным института "Брейгель", ВВП этой страны к 2028 году сократится на три процента.Большой ущерб понесет Франция, чье виноделие потеряет миллиард евро. Да и для косметики пошлина в 15% непосильная. Пострадают фармацевтика и машиностроение Италии, Бельгии, Дании. Также в списке страны Центральной Европы — Австрия и Чехия — из-за сильной зависимости от немецких цепочек поставок, гарантирующей падение спроса на компоненты, уточняет Шатов.Как указывают в Кильском институте мировой экономики, Германия обеспечивает 25% ВВП Евросоюза и сокращение немецкого производства ощутит весь Старый Свет.Сделка предполагает, что ЕС вольет в американскую экономику 510 миллиардов евро и закупит энергоносителей на 638 миллиардов. Налицо крайняя зависимость Европейского союза от политики Вашингтона. Европа пошла на слишком большие уступки, расплачиваться за которые придется долгие годы.

https://ria.ru/20250803/tramp-2033100639.html

https://ria.ru/20250108/germanija-1992854861.html

https://ria.ru/20250718/merts-2029958430.html

https://ria.ru/20250729/sdelka-2032094775.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

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