Рейтинг@Mail.ru
Косачев обвинил Молдавию в расправе над Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 05.08.2025 (обновлено: 20:14 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/prigovor-2033451794.html
Косачев обвинил Молдавию в расправе над Гуцул
Косачев обвинил Молдавию в расправе над Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025
Косачев обвинил Молдавию в расправе над Гуцул
Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул стал расправой молдавских властей над политическим оппонентом перед парламентскими выборами, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:59:00+03:00
2025-08-05T20:14:00+03:00
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
константин косачев
совет федерации рф
молдавия
гагаузия
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033443887_0:31:1091:645_1920x0_80_0_0_6fcc7d8668a54b6b31503494540969a0.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул стал расправой молдавских властей над политическим оппонентом перед парламентскими выборами, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее адвокат Гуцул сообщил РИА Новости, что она приговорена к 7 годам лишения свободы."Потрясен несправедливости и жестокости приговора молдавских властей Евгении Гуцул, прекрасному политику и матери двоих детей. Это решение именно властей, а не судебной инстанции. И это расправа над политическим оппонентом в преддверии парламентских выборов 28 сентября", - написал Косачев в своем Telegram-канале.Сенатор отметил, что диктатура в Молдавии и на этот раз получит индульгенцию от Запада, вмешивающегося в суверенные дела этой страны."Ее (Молдавии - ред.) судьбы уже который год определяются иностранными гражданами и из-за рубежа. Так не должно быть. Надеюсь, что скоро этому настанет предел", - констатировал российский парламентарий.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033446185.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
2025-08-05T12:59
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033443887_49:0:1042:745_1920x0_80_0_0_66e88fe75eb8d534048b0f4f44ee91b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире, константин косачев, совет федерации рф, молдавия, гагаузия, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Молдавия, Гагаузия, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Косачев обвинил Молдавию в расправе над Гуцул

Косачев назвал приговор над Гуцул расправой над оппонентом перед выборами

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул стал расправой молдавских властей над политическим оппонентом перед парламентскими выборами, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее адвокат Гуцул сообщил РИА Новости, что она приговорена к 7 годам лишения свободы.
"Потрясен несправедливости и жестокости приговора молдавских властей Евгении Гуцул, прекрасному политику и матери двоих детей. Это решение именно властей, а не судебной инстанции. И это расправа над политическим оппонентом в преддверии парламентских выборов 28 сентября", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что диктатура в Молдавии и на этот раз получит индульгенцию от Запада, вмешивающегося в суверенные дела этой страны.
"Ее (Молдавии - ред.) судьбы уже который год определяются иностранными гражданами и из-за рубежа. Так не должно быть. Надеюсь, что скоро этому настанет предел", - констатировал российский парламентарий.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Кремле прокомментировали приговор Гуцул
Вчера, 12:37
 
Евгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулВ миреКонстантин КосачевСовет Федерации РФМолдавияГагаузияПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала