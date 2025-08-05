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Косачев обвинил Молдавию в расправе над Гуцул

Косачев обвинил Молдавию в расправе над Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025

Косачев обвинил Молдавию в расправе над Гуцул

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул стал расправой молдавских властей над политическим оппонентом перед парламентскими выборами, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:59:00+03:00

2025-08-05T12:59:00+03:00

2025-08-05T20:14:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул стал расправой молдавских властей над политическим оппонентом перед парламентскими выборами, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее адвокат Гуцул сообщил РИА Новости, что она приговорена к 7 годам лишения свободы."Потрясен несправедливости и жестокости приговора молдавских властей Евгении Гуцул, прекрасному политику и матери двоих детей. Это решение именно властей, а не судебной инстанции. И это расправа над политическим оппонентом в преддверии парламентских выборов 28 сентября", - написал Косачев в своем Telegram-канале.Сенатор отметил, что диктатура в Молдавии и на этот раз получит индульгенцию от Запада, вмешивающегося в суверенные дела этой страны."Ее (Молдавии - ред.) судьбы уже который год определяются иностранными гражданами и из-за рубежа. Так не должно быть. Надеюсь, что скоро этому настанет предел", - констатировал российский парламентарий.

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Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде 2025-08-05T12:59 true PT0M27S

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