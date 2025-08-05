https://ria.ru/20250805/prigovor-2033451794.html
Косачев обвинил Молдавию в расправе над Гуцул
Косачев обвинил Молдавию в расправе над Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025
Косачев обвинил Молдавию в расправе над Гуцул
Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул стал расправой молдавских властей над политическим оппонентом перед парламентскими выборами, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:59:00+03:00
2025-08-05T12:59:00+03:00
2025-08-05T20:14:00+03:00
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
константин косачев
совет федерации рф
молдавия
гагаузия
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033443887_0:31:1091:645_1920x0_80_0_0_6fcc7d8668a54b6b31503494540969a0.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул стал расправой молдавских властей над политическим оппонентом перед парламентскими выборами, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее адвокат Гуцул сообщил РИА Новости, что она приговорена к 7 годам лишения свободы."Потрясен несправедливости и жестокости приговора молдавских властей Евгении Гуцул, прекрасному политику и матери двоих детей. Это решение именно властей, а не судебной инстанции. И это расправа над политическим оппонентом в преддверии парламентских выборов 28 сентября", - написал Косачев в своем Telegram-канале.Сенатор отметил, что диктатура в Молдавии и на этот раз получит индульгенцию от Запада, вмешивающегося в суверенные дела этой страны."Ее (Молдавии - ред.) судьбы уже который год определяются иностранными гражданами и из-за рубежа. Так не должно быть. Надеюсь, что скоро этому настанет предел", - констатировал российский парламентарий.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033446185.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033443887_49:0:1042:745_1920x0_80_0_0_66e88fe75eb8d534048b0f4f44ee91b0.jpg
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
2025-08-05T12:59
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире, константин косачев, совет федерации рф, молдавия, гагаузия, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Молдавия, Гагаузия, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Косачев обвинил Молдавию в расправе над Гуцул
Косачев назвал приговор над Гуцул расправой над оппонентом перед выборами