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В Ростовской области четыре поезда задерживаются из-за обломков БПЛА
В Ростовской области четыре поезда задерживаются из-за обломков БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025
В Ростовской области четыре поезда задерживаются из-за обломков БПЛА
Четыре пассажирских поезда задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке желдороги между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:26:00+03:00
2025-08-05T12:26:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Четыре пассажирских поезда задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке желдороги между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель СКЖД."Сегодня, 5 августа, в 00.12 в результате падения обломков БПЛА на двухпутном участке между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области оказалась нарушена работа контактной сети по одному из путей", - сказал он. В результате инцидента никто не пострадал."По состоянию на 12.00 на время от 9 минут до 59 минут задерживаются 4 пассажирских поезда: №252 Санкт-Петербург – Владикавказ, №568 Москва – Анапа, №284 Череповец – Анапа, №102 Москва - Адлер", - уточнил собеседник агентства.Как ранее сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, ночью военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания.
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ростовская область, происшествия, миллерово, москва, юрий слюсарь
Ростовская область, Происшествия, Миллерово, Москва, Юрий Слюсарь
В Ростовской области четыре поезда задерживаются из-за обломков БПЛА
В Ростовской области 4 поезда задерживаются из-за падения обломков БПЛА