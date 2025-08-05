https://ria.ru/20250805/poezd-2033441114.html

В Ростовской области четыре поезда задерживаются из-за обломков БПЛА

В Ростовской области четыре поезда задерживаются из-за обломков БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025

В Ростовской области четыре поезда задерживаются из-за обломков БПЛА

Четыре пассажирских поезда задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке желдороги между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:26:00+03:00

2025-08-05T12:26:00+03:00

2025-08-05T12:32:00+03:00

ростовская область

происшествия

миллерово

москва

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020708328_0:109:2933:1759_1920x0_80_0_0_081b6e77d59c24296ba8094c33da7bd5.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Четыре пассажирских поезда задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке желдороги между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель СКЖД."Сегодня, 5 августа, в 00.12 в результате падения обломков БПЛА на двухпутном участке между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области оказалась нарушена работа контактной сети по одному из путей", - сказал он. В результате инцидента никто не пострадал."По состоянию на 12.00 на время от 9 минут до 59 минут задерживаются 4 пассажирских поезда: №252 Санкт-Петербург – Владикавказ, №568 Москва – Анапа, №284 Череповец – Анапа, №102 Москва - Адлер", - уточнил собеседник агентства.Как ранее сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, ночью военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания.

https://ria.ru/20250804/poezd-2033185437.html

ростовская область

миллерово

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, происшествия, миллерово, москва, юрий слюсарь