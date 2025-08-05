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В Ростовской области четыре поезда задерживаются из-за обломков БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025
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12:26 05.08.2025 (обновлено: 12:32 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/poezd-2033441114.html
В Ростовской области четыре поезда задерживаются из-за обломков БПЛА
В Ростовской области четыре поезда задерживаются из-за обломков БПЛА - РИА Новости, 05.08.2025
В Ростовской области четыре поезда задерживаются из-за обломков БПЛА
Четыре пассажирских поезда задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке желдороги между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:26:00+03:00
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ростовская область
происшествия
миллерово
москва
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Четыре пассажирских поезда задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке желдороги между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель СКЖД."Сегодня, 5 августа, в 00.12 в результате падения обломков БПЛА на двухпутном участке между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области оказалась нарушена работа контактной сети по одному из путей", - сказал он. В результате инцидента никто не пострадал."По состоянию на 12.00 на время от 9 минут до 59 минут задерживаются 4 пассажирских поезда: №252 Санкт-Петербург – Владикавказ, №568 Москва – Анапа, №284 Череповец – Анапа, №102 Москва - Адлер", - уточнил собеседник агентства.Как ранее сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, ночью военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания.
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ростовская область, происшествия, миллерово, москва, юрий слюсарь
Ростовская область, Происшествия, Миллерово, Москва, Юрий Слюсарь
В Ростовской области четыре поезда задерживаются из-за обломков БПЛА

В Ростовской области 4 поезда задерживаются из-за падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВид из кабины машиниста пассажирского поезда
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Четыре пассажирских поезда задерживаются из-за падения обломков БПЛА на участке желдороги между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель СКЖД.
"Сегодня, 5 августа, в 00.12 в результате падения обломков БПЛА на двухпутном участке между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области оказалась нарушена работа контактной сети по одному из путей", - сказал он. В результате инцидента никто не пострадал.
"По состоянию на 12.00 на время от 9 минут до 59 минут задерживаются 4 пассажирских поезда: №252 Санкт-ПетербургВладикавказ, №568 МоскваАнапа, №284 Череповец – Анапа, №102 Москва - Адлер", - уточнил собеседник агентства.
Как ранее сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, ночью военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания.
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