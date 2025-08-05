https://ria.ru/20250805/plan-2033424251.html

Эксперт объяснил желание США присоединить Азербайджан к соглашениям Авраама

Эксперт объяснил желание США присоединить Азербайджан к соглашениям Авраама - РИА Новости, 05.08.2025

Эксперт объяснил желание США присоединить Азербайджан к соглашениям Авраама

Основная цель США, которые намереваются присоединить ряд стран, в том числе и Азербайджан, к соглашениям Авраама – это максимально обезопасить своего главного... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:25:00+03:00

2025-08-05T11:25:00+03:00

2025-08-05T11:25:00+03:00

в мире

израиль

сша

азербайджан

стив уиткофф

стивен мнучин

евгений михайлов

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Основная цель США, которые намереваются присоединить ряд стран, в том числе и Азербайджан, к соглашениям Авраама – это максимально обезопасить своего главного союзника в регионе в лице Израиля, а также осуществить свой план против Ирана, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф ранее заявил, что в течение следующих нескольких месяцев к Соглашениям Авраама (соглашениям по нормализации отношений арабских стран с Израилем) могут присоединиться 4-6 стран, в том числе Сирия, Ливан, Армения и Азербайджан. "На фоне непрекращающегося конфликта на Ближнем Востоке США хотят по максимуму обезопасить своего главного союзника в регионе в лице Израиля. Соглашениям Авраама, к которым приглашают присоединиться и Азербайджан, это договор фактически о ненападении партнерстве между арабскими странами и Израилем. Трамп не случайно хочет расширить число его подписантов. Азербайджан граничит с Ираном, и в этом его главная ценность для США и Израиля. То есть если Азербайджан присоединится к соглашению, то дальше только дело техники. В случае очередного ирано-израильского противостояния именно соглашения Авраама могут помешать Баку выдерживать нейтралитет и собственную позицию", - отметил собеседник агентства. По его словам, более того, можно допустить в таком случае и использование территории Азербайджана для нападения на северный Иран как минимум. "Опять же нужно в данном контексте учитывать и интересы России... Резюмируя, можно предположить и резко негативную реакцию самого Ирана, у которого с Баку и так непростые отношения", - подытожил Михайлов. В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть соглашения в присутствии бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, однако Хартум не подписал соответствующий документ с Израилем.

https://ria.ru/20250805/ssha-2033406585.html

https://ria.ru/20250804/sdelka-2033151264.html

израиль

сша

азербайджан

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в мире, израиль, сша, азербайджан, стив уиткофф, стивен мнучин, евгений михайлов