Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил желание США присоединить Азербайджан к соглашениям Авраама - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/plan-2033424251.html
Эксперт объяснил желание США присоединить Азербайджан к соглашениям Авраама
Эксперт объяснил желание США присоединить Азербайджан к соглашениям Авраама - РИА Новости, 05.08.2025
Эксперт объяснил желание США присоединить Азербайджан к соглашениям Авраама
Основная цель США, которые намереваются присоединить ряд стран, в том числе и Азербайджан, к соглашениям Авраама – это максимально обезопасить своего главного... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:25:00+03:00
2025-08-05T11:25:00+03:00
в мире
израиль
сша
азербайджан
стив уиткофф
стивен мнучин
евгений михайлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af0d204be79f5f6f7a4b52ba92847be8.jpg
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Основная цель США, которые намереваются присоединить ряд стран, в том числе и Азербайджан, к соглашениям Авраама – это максимально обезопасить своего главного союзника в регионе в лице Израиля, а также осуществить свой план против Ирана, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф ранее заявил, что в течение следующих нескольких месяцев к Соглашениям Авраама (соглашениям по нормализации отношений арабских стран с Израилем) могут присоединиться 4-6 стран, в том числе Сирия, Ливан, Армения и Азербайджан. "На фоне непрекращающегося конфликта на Ближнем Востоке США хотят по максимуму обезопасить своего главного союзника в регионе в лице Израиля. Соглашениям Авраама, к которым приглашают присоединиться и Азербайджан, это договор фактически о ненападении партнерстве между арабскими странами и Израилем. Трамп не случайно хочет расширить число его подписантов. Азербайджан граничит с Ираном, и в этом его главная ценность для США и Израиля. То есть если Азербайджан присоединится к соглашению, то дальше только дело техники. В случае очередного ирано-израильского противостояния именно соглашения Авраама могут помешать Баку выдерживать нейтралитет и собственную позицию", - отметил собеседник агентства. По его словам, более того, можно допустить в таком случае и использование территории Азербайджана для нападения на северный Иран как минимум. "Опять же нужно в данном контексте учитывать и интересы России... Резюмируя, можно предположить и резко негативную реакцию самого Ирана, у которого с Баку и так непростые отношения", - подытожил Михайлов. В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть соглашения в присутствии бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, однако Хартум не подписал соответствующий документ с Израилем.
https://ria.ru/20250805/ssha-2033406585.html
https://ria.ru/20250804/sdelka-2033151264.html
израиль
сша
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967367261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_776aaababa50f2812a253a3ce1a7ca2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, азербайджан, стив уиткофф, стивен мнучин, евгений михайлов
В мире, Израиль, США, Азербайджан, Стив Уиткофф, Стивен Мнучин, Евгений Михайлов
Эксперт объяснил желание США присоединить Азербайджан к соглашениям Авраама

Михайлов: США соглашениями Авраама хотят обезопасить Израиль

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Основная цель США, которые намереваются присоединить ряд стран, в том числе и Азербайджан, к соглашениям Авраама – это максимально обезопасить своего главного союзника в регионе в лице Израиля, а также осуществить свой план против Ирана, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф ранее заявил, что в течение следующих нескольких месяцев к Соглашениям Авраама (соглашениям по нормализации отношений арабских стран с Израилем) могут присоединиться 4-6 стран, в том числе Сирия, Ливан, Армения и Азербайджан.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
США признают право Израиля на Западный берег Иордана, завили в конгрессе
Вчера, 10:25
"На фоне непрекращающегося конфликта на Ближнем Востоке США хотят по максимуму обезопасить своего главного союзника в регионе в лице Израиля. Соглашениям Авраама, к которым приглашают присоединиться и Азербайджан, это договор фактически о ненападении партнерстве между арабскими странами и Израилем. Трамп не случайно хочет расширить число его подписантов. Азербайджан граничит с Ираном, и в этом его главная ценность для США и Израиля. То есть если Азербайджан присоединится к соглашению, то дальше только дело техники. В случае очередного ирано-израильского противостояния именно соглашения Авраама могут помешать Баку выдерживать нейтралитет и собственную позицию", - отметил собеседник агентства.
По его словам, более того, можно допустить в таком случае и использование территории Азербайджана для нападения на северный Иран как минимум. "Опять же нужно в данном контексте учитывать и интересы России... Резюмируя, можно предположить и резко негативную реакцию самого Ирана, у которого с Баку и так непростые отношения", - подытожил Михайлов.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть соглашения в присутствии бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, однако Хартум не подписал соответствующий документ с Израилем.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
СМИ: Израилю и США могут понадобиться месяцы для новой сделки с ХАМАС
4 августа, 00:41
 
В миреИзраильСШААзербайджанСтив УиткоффСтивен МнучинЕвгений Михайлов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала