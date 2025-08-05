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В метро Петербурга объяснили требование включать электронные устройства - РИА Новости, 05.08.2025
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11:41 05.08.2025 (обновлено: 15:45 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/peterburg-2033427353.html
В метро Петербурга объяснили требование включать электронные устройства
В метро Петербурга объяснили требование включать электронные устройства - РИА Новости, 05.08.2025
В метро Петербурга объяснили требование включать электронные устройства
Петербургский метрополитен назвал "вынужденным ответом возможным угрозам" ситуацию, когда пассажиров при входе в метро просят включить их электронные устройства РИА Новости, 05.08.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Петербургский метрополитен назвал "вынужденным ответом возможным угрозам" ситуацию, когда пассажиров при входе в метро просят включить их электронные устройства для проверки их работоспособности. Депутат парламента Петербурга Алексей Цивилев в понедельник сообщил в своем Telegram-канале об обращении к нему местного жителя, которого при досмотре на станции метро "Проспект Ветеранов" попросили включить монитор. При этом в пункте досмотра не оказалось электрических розеток. Интернет-газета "Фонтанка" рассказала, что еще один петербуржец, ноутбук которого был разряжен, столкнулся с аналогичной ситуацией на станции "Елизаровская". Как сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки, возможность проверки работоспособности электронного устройства посредством его включения регламентирована приказом Минтранса РФ №34, который вступил в силу с 1 марта 2025 года. В ответе метрополитена на запрос агентства отмечается, что это требование "включено в нормативно-правовой акт Минтранса не просто так, а в связи с высокой возможностью реализации нанесения ущерба безопасности пассажиров и инфраструктуры метрополитена с использованием подобных устройств". "Данный совместный комплекс мер, выполняемый законодателем, метрополитеном и надзором, является вынужденным ответом современным реалиям и возможным угрозам, направлен исключительно на защиту наших пассажиров и пресечение возможных негативных последствий", – разъяснили в Петербургском метрополитене. При этом там признали, что с учетом плотности пассажиропотока, дефицита площадей и технических условий у транспортного предприятия нет возможности предоставлять пассажирам, гаджеты которых проверяются на работоспособность, ни стационарные, ни мобильные источники питания. Кроме того, сетевое напряжение в пунктах досмотра подаётся без стабилизации, что может вызвать выход из строя "гражданских приборов", добавили в пресс-службе подземки. "Метрополитен заботится о безопасности всех пассажиров и просит с пониманием относиться к требованиям законодательства", – заключили в метро Петербурга.
https://ria.ru/20250730/metro-2031927043.html
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санкт-петербург, россия, алексей цивилев
Санкт-Петербург, Россия, Алексей Цивилев
В метро Петербурга объяснили требование включать электронные устройства

Петербургский метрополитен требует включать мониторы на входе в метро

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкЛоготип над входом в метро в Санкт-Петербурге
Логотип над входом в метро в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Артем Пряхин
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Логотип над входом в метро в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Петербургский метрополитен назвал "вынужденным ответом возможным угрозам" ситуацию, когда пассажиров при входе в метро просят включить их электронные устройства для проверки их работоспособности.
Депутат парламента Петербурга Алексей Цивилев в понедельник сообщил в своем Telegram-канале об обращении к нему местного жителя, которого при досмотре на станции метро "Проспект Ветеранов" попросили включить монитор. При этом в пункте досмотра не оказалось электрических розеток. Интернет-газета "Фонтанка" рассказала, что еще один петербуржец, ноутбук которого был разряжен, столкнулся с аналогичной ситуацией на станции "Елизаровская".
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки, возможность проверки работоспособности электронного устройства посредством его включения регламентирована приказом Минтранса РФ №34, который вступил в силу с 1 марта 2025 года.
В ответе метрополитена на запрос агентства отмечается, что это требование "включено в нормативно-правовой акт Минтранса не просто так, а в связи с высокой возможностью реализации нанесения ущерба безопасности пассажиров и инфраструктуры метрополитена с использованием подобных устройств".
"Данный совместный комплекс мер, выполняемый законодателем, метрополитеном и надзором, является вынужденным ответом современным реалиям и возможным угрозам, направлен исключительно на защиту наших пассажиров и пресечение возможных негативных последствий", – разъяснили в Петербургском метрополитене.
При этом там признали, что с учетом плотности пассажиропотока, дефицита площадей и технических условий у транспортного предприятия нет возможности предоставлять пассажирам, гаджеты которых проверяются на работоспособность, ни стационарные, ни мобильные источники питания. Кроме того, сетевое напряжение в пунктах досмотра подаётся без стабилизации, что может вызвать выход из строя "гражданских приборов", добавили в пресс-службе подземки.
"Метрополитен заботится о безопасности всех пассажиров и просит с пониманием относиться к требованиям законодательства", – заключили в метро Петербурга.
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