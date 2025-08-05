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В Петербурге рассказали о состоянии кота, спасенного на набережной Фонтанки - РИА Новости, 05.08.2025
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Хорошие новости
 
11:20 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/peterburg-2033422932.html
В Петербурге рассказали о состоянии кота, спасенного на набережной Фонтанки
В Петербурге рассказали о состоянии кота, спасенного на набережной Фонтанки - РИА Новости, 05.08.2025
В Петербурге рассказали о состоянии кота, спасенного на набережной Фонтанки
Черно-белый кот, которого 3 августа спасли после того, как он почти неделю просидел в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, РИА Новости, 05.08.2025
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2025-08-05T11:20:00+03:00
хорошие новости
фонтанка (река)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Черно-белый кот, которого 3 августа спасли после того, как он почти неделю просидел в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, проходит лечение от стресса, его назвали Орфеем, сообщила служба спасения животных "Кошкиспас". Спасатель Леонид Лунев, который участвовал в вызволении животного, 3 августа рассказал РИА Новости, что желающие приютить кота выстроились в очередь "до горизонта". "Сейчас рану на лапе обработали, зашили, предстоит курс антибиотиков... Не исключены даже успокоительные, ибо стресс очень силен, и время, время, время на восстановление здоровья и душевного равновесия. А уж потом можно подумать и о новом доме", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Кошкиспаса". В службе спасения животных добавили, что кота назвали Орфеем, по ассоциации с мифическими подземельями. Служба "Кошкиспас" 31 июля сообщала в своем Telegram-канале, что спасатели несколько дней пытаются вызволить черно-белого кота, оказавшегося в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки в историческом центре города. Животное находилось на глубине четырех метров и на расстоянии около одного-двух метров от стенки. Волонтеры, используя гидрокостюмы, ежедневно пытались вызволить кота, а комитет по транспорту в пятницу выделил патрульный катер, чтобы помочь спасателям подобраться к животному, не создавая сильного волнения на реке, что могло грозить затоплением "убежища". Утром 3 августа служба "Кошкиспас" рассказала об успешном завершении спасательной операции. Кот просидел в "заточении" почти неделю. Как рассказали спасатели, по итогам ветеринарного осмотра выяснилось, что кот пострадал в драке с сородичами, у него повреждены уши и лапа.
https://ria.ru/20250804/zoopark-2033317012.html
фонтанка (река)
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фонтанка (река), санкт-петербург
Хорошие новости, Фонтанка (река), Санкт-Петербург
В Петербурге рассказали о состоянии кота, спасенного на набережной Фонтанки

Спасенного в Петербурге кота назвали Орфеем и лечат от стресса

© Кошкиспас/TelegramКот Орфей
Кот Орфей - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Кошкиспас/Telegram
Кот Орфей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Черно-белый кот, которого 3 августа спасли после того, как он почти неделю просидел в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, проходит лечение от стресса, его назвали Орфеем, сообщила служба спасения животных "Кошкиспас".
Спасатель Леонид Лунев, который участвовал в вызволении животного, 3 августа рассказал РИА Новости, что желающие приютить кота выстроились в очередь "до горизонта".
"Сейчас рану на лапе обработали, зашили, предстоит курс антибиотиков... Не исключены даже успокоительные, ибо стресс очень силен, и время, время, время на восстановление здоровья и душевного равновесия. А уж потом можно подумать и о новом доме", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Кошкиспаса".
В службе спасения животных добавили, что кота назвали Орфеем, по ассоциации с мифическими подземельями.
Служба "Кошкиспас" 31 июля сообщала в своем Telegram-канале, что спасатели несколько дней пытаются вызволить черно-белого кота, оказавшегося в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки в историческом центре города. Животное находилось на глубине четырех метров и на расстоянии около одного-двух метров от стенки. Волонтеры, используя гидрокостюмы, ежедневно пытались вызволить кота, а комитет по транспорту в пятницу выделил патрульный катер, чтобы помочь спасателям подобраться к животному, не создавая сильного волнения на реке, что могло грозить затоплением "убежища".
Утром 3 августа служба "Кошкиспас" рассказала об успешном завершении спасательной операции. Кот просидел в "заточении" почти неделю. Как рассказали спасатели, по итогам ветеринарного осмотра выяснилось, что кот пострадал в драке с сородичами, у него повреждены уши и лапа.
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