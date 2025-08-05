https://ria.ru/20250805/peterburg-2033402651.html
В Петербурге мошенники лишили блокадника более 2,8 миллиона рублей
В Петербурге мошенники лишили блокадника более 2,8 миллиона рублей - РИА Новости, 05.08.2025
В Петербурге мошенники лишили блокадника более 2,8 миллиона рублей
Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которые под предлогом обеспечения сохранности сбережений лишили 88-летнего блокадника денег и ценностей на общую сумму РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:07:00+03:00
2025-08-05T10:07:00+03:00
2025-08-05T10:07:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которые под предлогом обеспечения сохранности сбережений лишили 88-летнего блокадника денег и ценностей на общую сумму более 2,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в понедельник в полицию Петроградского района обратился 88-летний житель блокадного Ленинграда из дома на улице Всеволода Вишневского. По словам пенсионера, неизвестные, которые в телефонных беседах представлялись сотрудниками различных ведомств, убедили его в якобы мошеннических действиях с банковскими счетами. "Поверив звонившим, пожилой петербуржец передал курьерам в несколько этапов 1 100 000 рублей, а также иностранную валюту, золотой слиток и золотые украшения. Общая сумма материального ущерба составила 2 867 522 рубля", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.
https://ria.ru/20250803/moskva-2033063835.html
https://ria.ru/20250804/moshenniki-2033161659.html
россия
санкт-петербург
ленинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинград
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинград
В Петербурге мошенники лишили блокадника более 2,8 миллиона рублей
В Петербурге мошенники лишили блокадника денег и драгоценностей на 2,9 млн руб