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В Петербурге мошенники лишили блокадника более 2,8 миллиона рублей - РИА Новости, 05.08.2025
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10:07 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/peterburg-2033402651.html
В Петербурге мошенники лишили блокадника более 2,8 миллиона рублей
В Петербурге мошенники лишили блокадника более 2,8 миллиона рублей - РИА Новости, 05.08.2025
В Петербурге мошенники лишили блокадника более 2,8 миллиона рублей
Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которые под предлогом обеспечения сохранности сбережений лишили 88-летнего блокадника денег и ценностей на общую сумму РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:07:00+03:00
2025-08-05T10:07:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которые под предлогом обеспечения сохранности сбережений лишили 88-летнего блокадника денег и ценностей на общую сумму более 2,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в понедельник в полицию Петроградского района обратился 88-летний житель блокадного Ленинграда из дома на улице Всеволода Вишневского. По словам пенсионера, неизвестные, которые в телефонных беседах представлялись сотрудниками различных ведомств, убедили его в якобы мошеннических действиях с банковскими счетами. "Поверив звонившим, пожилой петербуржец передал курьерам в несколько этапов 1 100 000 рублей, а также иностранную валюту, золотой слиток и золотые украшения. Общая сумма материального ущерба составила 2 867 522 рубля", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.
https://ria.ru/20250803/moskva-2033063835.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинград
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинград
В Петербурге мошенники лишили блокадника более 2,8 миллиона рублей

В Петербурге мошенники лишили блокадника денег и драгоценностей на 2,9 млн руб

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которые под предлогом обеспечения сохранности сбережений лишили 88-летнего блокадника денег и ценностей на общую сумму более 2,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в понедельник в полицию Петроградского района обратился 88-летний житель блокадного Ленинграда из дома на улице Всеволода Вишневского. По словам пенсионера, неизвестные, которые в телефонных беседах представлялись сотрудниками различных ведомств, убедили его в якобы мошеннических действиях с банковскими счетами.
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"Поверив звонившим, пожилой петербуржец передал курьерам в несколько этапов 1 100 000 рублей, а также иностранную валюту, золотой слиток и золотые украшения. Общая сумма материального ущерба составила 2 867 522 рубля", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.
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