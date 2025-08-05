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Не имеющие выхода к морю страны остаются на периферии, заявили в Киргизии

Не имеющие выхода к морю страны остаются на периферии, заявили в Киргизии - РИА Новости, 05.08.2025

Не имеющие выхода к морю страны остаются на периферии, заявили в Киргизии

Не имеющие выхода к морю страны, несмотря на все предпринимаемые усилия, остаются на периферии мировой экономики, заявил премьер Киргизии Адылбек Касымалиев в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:40:00+03:00

2025-08-05T10:40:00+03:00

2025-08-05T10:40:00+03:00

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ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 5 авг – РИА Новости. Не имеющие выхода к морю страны, несмотря на все предпринимаемые усилия, остаются на периферии мировой экономики, заявил премьер Киргизии Адылбек Касымалиев в ходе третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходит в Туркмении. “Несмотря на отдаленность друг от друга, различия в культуре, языках, уровне социально-экономического развития, наши страны испытывают схожие ключевые вызовы, такие как географическая изоляция, высокие транспортные и торговые издержки, ограниченная экономическая диверсификация, недостаток инвестиций и финансирования, цифровое и технологическое отставание, климатическая уязвимость и необходимость развития человеческого капитала”, - заявил глава кабмина. Как напомнил премьер, для совместного решения этих проблем в 2001 году при содействии ООН была создана группа развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. За прошедшие годы были приняты Алматинская и Венская программы действий для таких государств. “В ходе реализации этих программ был достигнут значительный прогресс в создании нормативной и договорной базы с транзитными соседями, улучшению процедур торговли, внедрения цифровизации, а также международного сотрудничества по вопросам логистики и транспорта. Тем не менее, следует признать, что в полной мере поставленные цели и задачи не были достигнуты. По итогам двух десятилетий стало очевидно, что несмотря на предпринимаемые усилия, страны, не имеющие выхода к морю, по-прежнему остаются на периферии международной экономики”, - подчеркнул Касымалиев. Киргизский премьер уточнил, что государства без прямого доступа к океану продолжают сталкиваться с множеством переплетающихся кризисов, включая военные конфликты, глобальные экономические потрясения, рост долговой нагрузки, продовольственную и климатическую нестабильность, а также растущее неравенство между странами. “Все эти вызовы непропорционально сильно затрагивают наши страны. Вместе с тем, мы собрались здесь, в “Авазе”, на берегу Каспийского моря, не только для того, чтобы подвести итоги нашей совместной деятельности, но и для того, чтобы наметить совместный путь к более устойчивому, взаимосвязанному и инклюзивному будущему. В этой связи программа действий “Аваза” на 2024-2034 годы – это шанс скорректировать прежние ошибки, учесть уроки прошедших двух десятилетий и выработать устойчивый план развития, который позволит странам, не имеющим выхода к морю, не только преодолеть географические ограничения, но и стать полноправными участниками глобального роста. Новая программа действий дает нам стратегическую, целеустремленную и ориентированную на результат дорожную карту. Реализация этой программы невозможна без коллективной ответственности и координации усилий между странами и международными финансовыми организациями”, - отметил глава кабмина. Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), проходит во вторник в Национальной туристической зоне "Аваза" в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря. По данным организаторов, в ней принимают участие представители более 30 государств, в том числе России. Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев. Мероприятие продлится до 8 августа. Всего в мире насчитывается 32 страны, не имеющие выхода к морю, с общим населением более 500 млн человек. Первая конференция ООН по РСНВМ прошла в Алма-Ате (Казахстан) 28-29 августа 2003 года, вторая – в Вене (Австрия) 3-5 ноября 2014 года.

https://ria.ru/20250804/politika-2033345503.html

https://ria.ru/20250804/rossija-2033347044.html

https://ria.ru/20250804/kanal-2033308179.html

каспийское море

киргизия

туркмения

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в мире, каспийское море, киргизия, туркмения, адылбек касымалиев, дмитрий патрушев, оон