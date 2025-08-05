Рейтинг@Mail.ru
Не имеющие выхода к морю страны остаются на периферии, заявили в Киргизии - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/more-2033409490.html
Не имеющие выхода к морю страны остаются на периферии, заявили в Киргизии
Не имеющие выхода к морю страны остаются на периферии, заявили в Киргизии - РИА Новости, 05.08.2025
Не имеющие выхода к морю страны остаются на периферии, заявили в Киргизии
Не имеющие выхода к морю страны, несмотря на все предпринимаемые усилия, остаются на периферии мировой экономики, заявил премьер Киргизии Адылбек Касымалиев в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:40:00+03:00
2025-08-05T10:40:00+03:00
в мире
каспийское море
киргизия
туркмения
адылбек касымалиев
дмитрий патрушев
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920121549_0:436:2390:1780_1920x0_80_0_0_6a02619dd5805d23da6b3f65693b7a4d.jpg
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 5 авг – РИА Новости. Не имеющие выхода к морю страны, несмотря на все предпринимаемые усилия, остаются на периферии мировой экономики, заявил премьер Киргизии Адылбек Касымалиев в ходе третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходит в Туркмении. “Несмотря на отдаленность друг от друга, различия в культуре, языках, уровне социально-экономического развития, наши страны испытывают схожие ключевые вызовы, такие как географическая изоляция, высокие транспортные и торговые издержки, ограниченная экономическая диверсификация, недостаток инвестиций и финансирования, цифровое и технологическое отставание, климатическая уязвимость и необходимость развития человеческого капитала”, - заявил глава кабмина. Как напомнил премьер, для совместного решения этих проблем в 2001 году при содействии ООН была создана группа развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. За прошедшие годы были приняты Алматинская и Венская программы действий для таких государств. “В ходе реализации этих программ был достигнут значительный прогресс в создании нормативной и договорной базы с транзитными соседями, улучшению процедур торговли, внедрения цифровизации, а также международного сотрудничества по вопросам логистики и транспорта. Тем не менее, следует признать, что в полной мере поставленные цели и задачи не были достигнуты. По итогам двух десятилетий стало очевидно, что несмотря на предпринимаемые усилия, страны, не имеющие выхода к морю, по-прежнему остаются на периферии международной экономики”, - подчеркнул Касымалиев. Киргизский премьер уточнил, что государства без прямого доступа к океану продолжают сталкиваться с множеством переплетающихся кризисов, включая военные конфликты, глобальные экономические потрясения, рост долговой нагрузки, продовольственную и климатическую нестабильность, а также растущее неравенство между странами. “Все эти вызовы непропорционально сильно затрагивают наши страны. Вместе с тем, мы собрались здесь, в “Авазе”, на берегу Каспийского моря, не только для того, чтобы подвести итоги нашей совместной деятельности, но и для того, чтобы наметить совместный путь к более устойчивому, взаимосвязанному и инклюзивному будущему. В этой связи программа действий “Аваза” на 2024-2034 годы – это шанс скорректировать прежние ошибки, учесть уроки прошедших двух десятилетий и выработать устойчивый план развития, который позволит странам, не имеющим выхода к морю, не только преодолеть географические ограничения, но и стать полноправными участниками глобального роста. Новая программа действий дает нам стратегическую, целеустремленную и ориентированную на результат дорожную карту. Реализация этой программы невозможна без коллективной ответственности и координации усилий между странами и международными финансовыми организациями”, - отметил глава кабмина. Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), проходит во вторник в Национальной туристической зоне "Аваза" в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря. По данным организаторов, в ней принимают участие представители более 30 государств, в том числе России. Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев. Мероприятие продлится до 8 августа. Всего в мире насчитывается 32 страны, не имеющие выхода к морю, с общим населением более 500 млн человек. Первая конференция ООН по РСНВМ прошла в Алма-Ате (Казахстан) 28-29 августа 2003 года, вторая – в Вене (Австрия) 3-5 ноября 2014 года.
https://ria.ru/20250804/politika-2033345503.html
https://ria.ru/20250804/rossija-2033347044.html
https://ria.ru/20250804/kanal-2033308179.html
каспийское море
киргизия
туркмения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920121549_17:0:2390:1780_1920x0_80_0_0_609ed04139d6e0462c674910f5d1a74a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, каспийское море, киргизия, туркмения, адылбек касымалиев, дмитрий патрушев, оон
В мире, Каспийское море, Киргизия, Туркмения, Адылбек Касымалиев, Дмитрий Патрушев, ООН
Не имеющие выхода к морю страны остаются на периферии, заявили в Киргизии

Касымалиев: страны без выхода к морю остаются на периферии мировой экономики

© Sputnik / Аяна БайтемироваФлага Киргизии
Флага Киргизии - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Sputnik / Аяна Байтемирова
Флага Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 5 авг – РИА Новости. Не имеющие выхода к морю страны, несмотря на все предпринимаемые усилия, остаются на периферии мировой экономики, заявил премьер Киргизии Адылбек Касымалиев в ходе третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходит в Туркмении.
“Несмотря на отдаленность друг от друга, различия в культуре, языках, уровне социально-экономического развития, наши страны испытывают схожие ключевые вызовы, такие как географическая изоляция, высокие транспортные и торговые издержки, ограниченная экономическая диверсификация, недостаток инвестиций и финансирования, цифровое и технологическое отставание, климатическая уязвимость и необходимость развития человеческого капитала”, - заявил глава кабмина.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Косачев рассказал о проекте закона о содействии международному развитию
Вчера, 19:49
Как напомнил премьер, для совместного решения этих проблем в 2001 году при содействии ООН была создана группа развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. За прошедшие годы были приняты Алматинская и Венская программы действий для таких государств.
“В ходе реализации этих программ был достигнут значительный прогресс в создании нормативной и договорной базы с транзитными соседями, улучшению процедур торговли, внедрения цифровизации, а также международного сотрудничества по вопросам логистики и транспорта. Тем не менее, следует признать, что в полной мере поставленные цели и задачи не были достигнуты. По итогам двух десятилетий стало очевидно, что несмотря на предпринимаемые усилия, страны, не имеющие выхода к морю, по-прежнему остаются на периферии международной экономики”, - подчеркнул Касымалиев.
Киргизский премьер уточнил, что государства без прямого доступа к океану продолжают сталкиваться с множеством переплетающихся кризисов, включая военные конфликты, глобальные экономические потрясения, рост долговой нагрузки, продовольственную и климатическую нестабильность, а также растущее неравенство между странами.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Косачев высказался о списании Россией долгов развивающимся странам
Вчера, 19:58
“Все эти вызовы непропорционально сильно затрагивают наши страны. Вместе с тем, мы собрались здесь, в “Авазе”, на берегу Каспийского моря, не только для того, чтобы подвести итоги нашей совместной деятельности, но и для того, чтобы наметить совместный путь к более устойчивому, взаимосвязанному и инклюзивному будущему. В этой связи программа действий “Аваза” на 2024-2034 годы – это шанс скорректировать прежние ошибки, учесть уроки прошедших двух десятилетий и выработать устойчивый план развития, который позволит странам, не имеющим выхода к морю, не только преодолеть географические ограничения, но и стать полноправными участниками глобального роста. Новая программа действий дает нам стратегическую, целеустремленную и ориентированную на результат дорожную карту. Реализация этой программы невозможна без коллективной ответственности и координации усилий между странами и международными финансовыми организациями”, - отметил глава кабмина.
Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ), проходит во вторник в Национальной туристической зоне "Аваза" в туркменском городе Туркменбаши на берегу Каспийского моря. По данным организаторов, в ней принимают участие представители более 30 государств, в том числе России. Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев. Мероприятие продлится до 8 августа.
Всего в мире насчитывается 32 страны, не имеющие выхода к морю, с общим населением более 500 млн человек. Первая конференция ООН по РСНВМ прошла в Алма-Ате (Казахстан) 28-29 августа 2003 года, вторая – в Вене (Австрия) 3-5 ноября 2014 года.
Контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Эксперты оценили перспективы сотрудничества России и Суэцкого канала
Вчера, 16:54
 
В миреКаспийское мореКиргизияТуркменияАдылбек КасымалиевДмитрий ПатрушевООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала