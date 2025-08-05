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Минобороны рассказало о боях за Январское в Днепропетровской области - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 05.08.2025 (обновлено: 12:26 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/mo-2033438147.html
Минобороны рассказало о боях за Январское в Днепропетровской области
Минобороны рассказало о боях за Январское в Днепропетровской области - РИА Новости, 05.08.2025
Минобороны рассказало о боях за Январское в Днепропетровской области
ВСУ изо всех сил оказывали сопротивление в Январском в Днепропетровской области, но были вынуждены отступить под натиском российских бойцов, сообщили в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:18:00+03:00
2025-08-05T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВСУ изо всех сил оказывали сопротивление в Январском в Днепропетровской области, но были вынуждены отступить под натиском российских бойцов, сообщили в Минобороны РФ.Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Январское в Днепропетровской области."Противник изо всех сил оказывал сопротивление, стремясь сохранить контроль над важным участком фронта, но под натиском наших штурмовых групп был вынужден оставить свои огневые позиции и отступить. Активную огневую поддержку нашим мотострелковым подразделениям оказывали расчеты артиллерии и ударные БПЛА", - говорится в сообщении.Отмечается, что населённый пункт был освобождён в результате активных и решительных действий военнослужащих 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о боях за Январское в Днепропетровской области

МО: ВСУ отступили в днепропетровском Январском под натиском российских военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВСУ изо всех сил оказывали сопротивление в Январском в Днепропетровской области, но были вынуждены отступить под натиском российских бойцов, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Январское в Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Противник изо всех сил оказывал сопротивление, стремясь сохранить контроль над важным участком фронта, но под натиском наших штурмовых групп был вынужден оставить свои огневые позиции и отступить. Активную огневую поддержку нашим мотострелковым подразделениям оказывали расчеты артиллерии и ударные БПЛА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что населённый пункт был освобождён в результате активных и решительных действий военнослужащих 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
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