https://ria.ru/20250805/mo-2033438147.html

Минобороны рассказало о боях за Январское в Днепропетровской области

Минобороны рассказало о боях за Январское в Днепропетровской области - РИА Новости, 05.08.2025

Минобороны рассказало о боях за Январское в Днепропетровской области

ВСУ изо всех сил оказывали сопротивление в Январском в Днепропетровской области, но были вынуждены отступить под натиском российских бойцов, сообщили в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:18:00+03:00

2025-08-05T12:18:00+03:00

2025-08-05T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВСУ изо всех сил оказывали сопротивление в Январском в Днепропетровской области, но были вынуждены отступить под натиском российских бойцов, сообщили в Минобороны РФ.Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Январское в Днепропетровской области."Противник изо всех сил оказывал сопротивление, стремясь сохранить контроль над важным участком фронта, но под натиском наших штурмовых групп был вынужден оставить свои огневые позиции и отступить. Активную огневую поддержку нашим мотострелковым подразделениям оказывали расчеты артиллерии и ударные БПЛА", - говорится в сообщении.Отмечается, что населённый пункт был освобождён в результате активных и решительных действий военнослужащих 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины