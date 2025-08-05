https://ria.ru/20250805/medveditsa-2033459885.html

Ленинградский зоопарк показал, как белую медведицу учат сдавать анализы

Ленинградский зоопарк показал, как белую медведицу учат сдавать анализы - РИА Новости, 05.08.2025

Ленинградский зоопарк показал, как белую медведицу учат сдавать анализы

Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица Хаарчаана проходит медицинский тренинг, позволяющий приучить ее к ветеринарному обследованию, включая сдачу... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:34:00+03:00

2025-08-05T13:34:00+03:00

2025-08-05T13:51:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица Хаарчаана проходит медицинский тренинг, позволяющий приучить ее к ветеринарному обследованию, включая сдачу крови. На видео, опубликованном в Telegram-канале зоопарка, можно увидеть, как Хаарчаана спокойно сидит к клетке, держась передними лапами за прутья и просунув задние лапы в специальную дверцу. "Наша медведица успешно осваивает процесс забора крови. Он состоит из множества этапов, которые блестяще выполняет Хаарчаана - просовывает пятки в специальное отверстие... позволяет сбривать машинкой шерсть... даёт ассистенту, который имитирует ветеринарного врача, нащупывать и пережимать вену... разрешает имитировать укол (дотрагиваться шприцом в колпачке)", – говорится в сообщении под видео. Как отмечают в зоопарке, белые медведи относятся к животным с высоким уровнем интеллекта. Они очень любопытны и нуждаются в постоянной умственной нагрузке, чтобы избежать скуки. Белая медведица Хаарчаана является любимицей посетителей Ленинградского зоопарка, сюда ее привезли зимой 2017 года в возрасте одного года из якутского зоопарка Орто-Дойду. Имя медведицы, которая с раннего детства проявила себя как жизнерадостная, бойкая и открытая по отношению к людям, в переводе с якутского языка означает "Снежинка". Хаарчаана – внучка медведицы Услады, которая умерла в Ленинградском зоопарке в апреле 2021 года в возрасте 33 лет. При этом средняя продолжительность жизни этих хищников в зоопарках составляет около 25 лет. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20250802/zoopark-2033006613.html

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Белая медведица проходит медицинский тренинг С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Ленинградский зоопарк показал, как белая медведица Хаарчаана проходит медицинский тренинг, позволяющий приучить ее к ветеринарному обследованию, включая сдачу крови. 2025-08-05T13:34 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, россия, ленинград, софия (королева испании), ленинградский зоопарк