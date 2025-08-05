https://ria.ru/20250805/matvienko-2033476819.html

Матвиенко обратилась к международному сообществу на фоне приговора Гуцул

Матвиенко обратилась к международному сообществу на фоне приговора Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025

Матвиенко обратилась к международному сообществу на фоне приговора Гуцул

Вопрос о прекращении издевательств над главой Гагаузии Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех международных площадках, заявила председатель Совета... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:39:00+03:00

2025-08-05T14:39:00+03:00

2025-08-05T19:38:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вопрос о прекращении издевательств над главой Гагаузии Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех международных площадках, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной партии "Шор" с немедленным исполнением приговора. Затем защита заявила о планах обжаловать приговор в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней."Вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех возможных площадках. Это тот случай, когда международные правозащитные организации мира обязаны реально показать свою способность делать то, ради чего они создавались", - написала Матвиенко в своём Telegram-канале.Председатель Совфеда назвала приговор несмываемым позором для тех, кто выстраивает "антинародную власть в Кишиневе, и для Брюсселя"."И это ещё один пример того, насколько жестоко, бездушно готова действовать машина так называемой евродемократии для достижения своих целей", - констатировала она.Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой.Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/tauber-2033475599.html

https://ria.ru/20250805/sud-2033461294.html

https://ria.ru/20250805/deputat-2033401070.html

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