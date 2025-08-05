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В селе в Ленинградской области приезжие подверглись разбою - РИА Новости, 05.08.2025
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12:34 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/lenoblast-2033444715.html
В селе в Ленинградской области приезжие подверглись разбою
В селе в Ленинградской области приезжие подверглись разбою - РИА Новости, 05.08.2025
В селе в Ленинградской области приезжие подверглись разбою
Приезжие из дальнего зарубежья стали жертвами конфликта с жителями деревни в Кингисеппском районе Ленинградской области, уголовное дело возбуждено по статье о... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:34:00+03:00
2025-08-05T12:34:00+03:00
происшествия
кингисеппский район
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Приезжие из дальнего зарубежья стали жертвами конфликта с жителями деревни в Кингисеппском районе Ленинградской области, уголовное дело возбуждено по статье о разбое, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Как отмечается, в воскресенье в полицию Кингисеппского района Ленинградской области обратился очевидец конфликта у дома №36 в деревне Ивановское. "Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали на месте двух ранее судимых жителей деревни Большая Пустомержа... По предварительным данным, возле дома 36 произошел конфликт между местными жителями и приезжими из стран дальнего зарубежья", – говорится в сообщении. ГУМВД уточняет, что у одного из иностранцев украли 3,5 тысячи рублей и мобильный телефон, суммарный ущерб составил 11,5 тысячи рублей. За медпомощью иностранные граждане не обращались. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 1 статьи 162 УК РФ), добавили в полиции. ГУМВД не называет страну, граждане которой стали жертвами конфликта в деревне в Ленобласти, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что они из Индии.
https://ria.ru/20250731/migrant-2032727418.html
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кингисеппский район
ленинградская область
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происшествия, кингисеппский район, ленинградская область, россия
Происшествия, Кингисеппский район, Ленинградская область, Россия
В селе в Ленинградской области приезжие подверглись разбою

В Ленинградской области приезжие подверглись разбою из-за ссоры с жителями села

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Приезжие из дальнего зарубежья стали жертвами конфликта с жителями деревни в Кингисеппском районе Ленинградской области, уголовное дело возбуждено по статье о разбое, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в воскресенье в полицию Кингисеппского района Ленинградской области обратился очевидец конфликта у дома №36 в деревне Ивановское.
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"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали на месте двух ранее судимых жителей деревни Большая Пустомержа... По предварительным данным, возле дома 36 произошел конфликт между местными жителями и приезжими из стран дальнего зарубежья", – говорится в сообщении.
ГУМВД уточняет, что у одного из иностранцев украли 3,5 тысячи рублей и мобильный телефон, суммарный ущерб составил 11,5 тысячи рублей. За медпомощью иностранные граждане не обращались.
Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 1 статьи 162 УК РФ), добавили в полиции.
ГУМВД не называет страну, граждане которой стали жертвами конфликта в деревне в Ленобласти, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что они из Индии.
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ПроисшествияКингисеппский районЛенинградская областьРоссия
 
 
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