https://ria.ru/20250805/lenoblast-2033444715.html

В селе в Ленинградской области приезжие подверглись разбою

В селе в Ленинградской области приезжие подверглись разбою - РИА Новости, 05.08.2025

В селе в Ленинградской области приезжие подверглись разбою

Приезжие из дальнего зарубежья стали жертвами конфликта с жителями деревни в Кингисеппском районе Ленинградской области, уголовное дело возбуждено по статье о... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:34:00+03:00

2025-08-05T12:34:00+03:00

2025-08-05T12:34:00+03:00

происшествия

кингисеппский район

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Приезжие из дальнего зарубежья стали жертвами конфликта с жителями деревни в Кингисеппском районе Ленинградской области, уголовное дело возбуждено по статье о разбое, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Как отмечается, в воскресенье в полицию Кингисеппского района Ленинградской области обратился очевидец конфликта у дома №36 в деревне Ивановское. "Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали на месте двух ранее судимых жителей деревни Большая Пустомержа... По предварительным данным, возле дома 36 произошел конфликт между местными жителями и приезжими из стран дальнего зарубежья", – говорится в сообщении. ГУМВД уточняет, что у одного из иностранцев украли 3,5 тысячи рублей и мобильный телефон, суммарный ущерб составил 11,5 тысячи рублей. За медпомощью иностранные граждане не обращались. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 1 статьи 162 УК РФ), добавили в полиции. ГУМВД не называет страну, граждане которой стали жертвами конфликта в деревне в Ленобласти, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что они из Индии.

https://ria.ru/20250731/migrant-2032727418.html

https://ria.ru/20250805/moskva-2033428160.html

кингисеппский район

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кингисеппский район, ленинградская область, россия