В селе в Ленинградской области приезжие подверглись разбою
В Ленинградской области приезжие подверглись разбою из-за ссоры с жителями села
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Приезжие из дальнего зарубежья стали жертвами конфликта с жителями деревни в Кингисеппском районе Ленинградской области, уголовное дело возбуждено по статье о разбое, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в воскресенье в полицию Кингисеппского района Ленинградской области обратился очевидец конфликта у дома №36 в деревне Ивановское.
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"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали на месте двух ранее судимых жителей деревни Большая Пустомержа... По предварительным данным, возле дома 36 произошел конфликт между местными жителями и приезжими из стран дальнего зарубежья", – говорится в сообщении.
ГУМВД уточняет, что у одного из иностранцев украли 3,5 тысячи рублей и мобильный телефон, суммарный ущерб составил 11,5 тысячи рублей. За медпомощью иностранные граждане не обращались.
Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 1 статьи 162 УК РФ), добавили в полиции.
ГУМВД не называет страну, граждане которой стали жертвами конфликта в деревне в Ленобласти, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что они из Индии.