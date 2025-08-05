Организаторы теракта в "Крокусе" выделили на оружие 350 тысяч рублей
Организаторы теракта в "Крокусе" выделили на покупку оружия 350 тысяч рублей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле"
Рассмотрение вопроса о продлении ареста обвиняемым в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Организаторы теракта в "Крокус сити холле" выделили на приобретение оружия 350 тысяч рублей, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Хамидов Хусейн, используя банковские счета, открытые на его имя, осуществлял по указанию руководителей террористической организации и ее участников, переводы денежных средств, которые использовались для обеспечения деятельности террористической организации и совершения преступлений, в том числе для покупки оружия, примененного в теракте, в том числе, находясь в городе Екатеринбурге, 24.02.2024 со своего счета ... Хамидов Хусейн перевел 350 000 рублей на банковский счет ... открытый на имя Гадоева Шахромджона", - указано в материалах.
Согласно документам, Гадоев перевёз оружие, использованное при теракте, из Дагестана в Москву в оборудованном в автомобиле тайнике. В нём находились три автомата Калашникова, пистолет Макарова, а также более 1,3 тысячи патронов. Передача оружия исполнителям теракта прошла лесу в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.