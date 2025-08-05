https://ria.ru/20250805/krokus-2033380404.html

Организаторы теракта в "Крокусе" выделили на оружие 350 тысяч рублей

Организаторы теракта в "Крокусе" выделили на оружие 350 тысяч рублей - РИА Новости, 05.08.2025

Организаторы теракта в "Крокусе" выделили на оружие 350 тысяч рублей

Организаторы теракта в "Крокус сити холле" выделили на приобретение оружия 350 тысяч рублей, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T04:23:00+03:00

2025-08-05T04:23:00+03:00

2025-08-05T04:23:00+03:00

екатеринбург

республика дагестан

москва

крокус

крокус сити холл

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Организаторы теракта в "Крокус сити холле" выделили на приобретение оружия 350 тысяч рублей, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Хамидов Хусейн, используя банковские счета, открытые на его имя, осуществлял по указанию руководителей террористической организации и ее участников, переводы денежных средств, которые использовались для обеспечения деятельности террористической организации и совершения преступлений, в том числе для покупки оружия, примененного в теракте, в том числе, находясь в городе Екатеринбурге, 24.02.2024 со своего счета ... Хамидов Хусейн перевел 350 000 рублей на банковский счет ... открытый на имя Гадоева Шахромджона", - указано в материалах. Согласно документам, Гадоев перевёз оружие, использованное при теракте, из Дагестана в Москву в оборудованном в автомобиле тайнике. В нём находились три автомата Калашникова, пистолет Макарова, а также более 1,3 тысячи патронов. Передача оружия исполнителям теракта прошла лесу в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250804/krokus-2033344341.html

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екатеринбург

республика дагестан

москва

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екатеринбург, республика дагестан, москва, крокус, крокус сити холл