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Король Малайзии прибыл в Россию
Король Малайзии прибыл в Россию - РИА Новости, 05.08.2025
Король Малайзии прибыл в Россию
Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Москву с государственным визитом, он прилетел в аэропорт Внуково-2, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:10:00+03:00
2025-08-05T14:10:00+03:00
2025-08-05T15:45:00+03:00
малайзия
россия
москва
рустам минниханов
владимир путин
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
казанский вертолетный завод
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Москву с государственным визитом, он прилетел в аэропорт Внуково-2, передает корреспондент РИА Новости.Там его встретил министр науки и высшего образования, сопредседатель российско-малайзийской межправительственной комиссии Валерий Фальков. Также присутствовал замглавы МИД Александр Панкин. Военный оркестр исполнил гимны обоих государств. Почетный караул прошел маршем перед прибывшим монархом. Вместе с королем прибыла многочисленная малайзийская делегация, которая покинула самолет перед его выходом.Ожидается, что султан встретится с Владимиром Путиным и примет участие в других официальных мероприятиях. Кроме того, он планирует посетить Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), а также технологический и инновационный центр "Точка кипения".Из Москвы король Малайзии отправится в Казань. Там он проведет официальную встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит Казанский вертолетный завод.Король прилетел в Россию по приглашению Путина. Малайзийские государственные СМИ сообщали, что визит пройдет с 5 по 10 августа. Премьер-министр страны Анвар Ибрагим ранее назвал это историческим событием: монарх станет первым главой малайзийского государства, посетившим Россию с госвизитом с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html
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республика татарстан (татарстан)
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Прибытие короля Малайзии Султана Ибрагима
Король Малайзии Султан Ибрагим по приглашению Путина прибыл в Россию с госвизитом, передает корреспондент РИА Новости.
Это первый такой визит в Россию для главы малайзийского государства за всю историю отношений стран.
Малайзийские СМИ писали, что визит продлится до 10 августа.
2025-08-05T14:10
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малайзия, россия, москва, рустам минниханов, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", казанский вертолетный завод, в мире, республика татарстан (татарстан)
Малайзия, Россия, Москва, Рустам Минниханов, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Казанский вертолетный завод, В мире, Республика Татарстан (Татарстан)
Король Малайзии прибыл в Россию
Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Россию с госвизитом