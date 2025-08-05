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Король Малайзии прибыл в Россию

Король Малайзии прибыл в Россию - РИА Новости, 05.08.2025

Король Малайзии прибыл в Россию

Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Москву с государственным визитом, он прилетел в аэропорт Внуково-2, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:10:00+03:00

2025-08-05T14:10:00+03:00

2025-08-05T15:45:00+03:00

малайзия

россия

москва

рустам минниханов

владимир путин

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

казанский вертолетный завод

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Москву с государственным визитом, он прилетел в аэропорт Внуково-2, передает корреспондент РИА Новости.Там его встретил министр науки и высшего образования, сопредседатель российско-малайзийской межправительственной комиссии Валерий Фальков. Также присутствовал замглавы МИД Александр Панкин. Военный оркестр исполнил гимны обоих государств. Почетный караул прошел маршем перед прибывшим монархом. Вместе с королем прибыла многочисленная малайзийская делегация, которая покинула самолет перед его выходом.Ожидается, что султан встретится с Владимиром Путиным и примет участие в других официальных мероприятиях. Кроме того, он планирует посетить Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), а также технологический и инновационный центр "Точка кипения".Из Москвы король Малайзии отправится в Казань. Там он проведет официальную встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит Казанский вертолетный завод.Король прилетел в Россию по приглашению Путина. Малайзийские государственные СМИ сообщали, что визит пройдет с 5 по 10 августа. Премьер-министр страны Анвар Ибрагим ранее назвал это историческим событием: монарх станет первым главой малайзийского государства, посетившим Россию с госвизитом с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.

https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html

малайзия

россия

москва

республика татарстан (татарстан)

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Прибытие короля Малайзии Султана Ибрагима Король Малайзии Султан Ибрагим по приглашению Путина прибыл в Россию с госвизитом, передает корреспондент РИА Новости. Это первый такой визит в Россию для главы малайзийского государства за всю историю отношений стран. Малайзийские СМИ писали, что визит продлится до 10 августа. 2025-08-05T14:10 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

малайзия, россия, москва, рустам минниханов, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", казанский вертолетный завод, в мире, республика татарстан (татарстан)