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Плющенко назвал погибшего комментатора Гришина профессионалом своего дела - РИА Новости, 05.08.2025
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12:16 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/kommentator-2033437762.html
Плющенко назвал погибшего комментатора Гришина профессионалом своего дела
Плющенко назвал погибшего комментатора Гришина профессионалом своего дела - РИА Новости, 05.08.2025
Плющенко назвал погибшего комментатора Гришина профессионалом своего дела
Погибший спортивный комментатор Александр Гришин был профессионалом своего дела, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:16:00+03:00
2025-08-05T12:16:00+03:00
спорт
ссср
александр гришин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Погибший спортивный комментатор Александр Гришин был профессионалом своего дела, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Ранее супруга комментатора Анастасия Гришина сообщила РИА Новости, что ее муж погиб на 48-м году жизни. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала агентству, что его сбила электричка. "Ужас какой! Мои соболезнования семье. Вы меня ошарашили. Молодой парень был, толковый, профессионал своего дела", - сказал Плющенко. Гришин работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию. Он освещал практически все значимые соревнования, включая Олимпийские игры.
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спорт, ссср, александр гришин, татьяна тарасова
Спорт, СССР, Александр Гришин, Татьяна Тарасова
Плющенко назвал погибшего комментатора Гришина профессионалом своего дела

Плющенко: погибший спортивный комментатор Гришин был профессионалом своего дела

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСпортивный комментатор Александр Гришин
Спортивный комментатор Александр Гришин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Спортивный комментатор Александр Гришин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Погибший спортивный комментатор Александр Гришин был профессионалом своего дела, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
Ранее супруга комментатора Анастасия Гришина сообщила РИА Новости, что ее муж погиб на 48-м году жизни. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала агентству, что его сбила электричка.
"Ужас какой! Мои соболезнования семье. Вы меня ошарашили. Молодой парень был, толковый, профессионал своего дела", - сказал Плющенко.
Гришин работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию. Он освещал практически все значимые соревнования, включая Олимпийские игры.
Александр Гришин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Умер спортивный комментатор Александр Гришин
Вчера, 11:41
 
СпортСССРАлександр ГришинТатьяна Тарасова
 
 
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