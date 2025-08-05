https://ria.ru/20250805/koloniya-2033384892.html

Мать осужденного боевика просила перевести его в колонию ближе к Дагестану

Мать осужденного боевика просила перевести его в колонию ближе к Дагестану - РИА Новости, 05.08.2025

Мать осужденного боевика просила перевести его в колонию ближе к Дагестану

Мать жителя Дагестана, осужденного за террористическую деятельность в Сирии, попросила перевести его в колонию ближе к дому, но суд ей отказал, сказано в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T06:21:00+03:00

2025-08-05T06:21:00+03:00

2025-08-05T06:21:00+03:00

происшествия

сирия

россия

республика дагестан

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Мать жителя Дагестана, осужденного за террористическую деятельность в Сирии, попросила перевести его в колонию ближе к дому, но суд ей отказал, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Бийсолтан Джамалов получил 12 лет колонии за участие в деятельности террористической организации и незаконном вооруженном формировании на территории Сирии. По информации Южного окружного военного суда, в октябре 2016 года Джамалов вступил на территории Сирии в "Джебхат ан-Нусру"* (террористическая организация, запрещенная в России). В 2017 году в составе "Джейш Аль-Мухаджирин ва Аль-Ансар"* (подразделение "ан-Нусры"*) он занимался охраной подконтрольных этим организациям территорий в пригороде Идлиба и в провинции Латакия. В апреле 2019 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Согласно материалам дела, он отбывает наказание в одной из колоний Костромской области, и его мать обратилась в суд с просьбой перевести его в колонию ближе к дому, поскольку "в силу небольшого материального положения, ряда хронических заболеваний, она не имеет возможности осуществлять длительные переезды к месту отбывания сыном наказания". Суд же указал, что место отбывания заключенных, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии терроризма, определяет ФСИН, не обязательно в том субъекте, где они были осуждены. "Материалы дела не содержат данных о наличии исключительных обстоятельств, препятствующих ему отбывать наказание ... дальность расположения от места жительства близких родственников к таковым суд не относит, поскольку доказательства невозможности осуществлять свои права суду не предоставлены", - сказано в материалах дела.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250423/perevod-2012871161.html

сирия

россия

республика дагестан

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происшествия, сирия, россия, республика дагестан, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)