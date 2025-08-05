https://ria.ru/20250805/karasin-2033465042.html

Кишинев воспринимает Гуцул как угрозу своему режиму, заявил Карасин

Кишинев воспринимает Гуцул как угрозу своему режиму, заявил Карасин - РИА Новости, 05.08.2025

Кишинев воспринимает Гуцул как угрозу своему режиму, заявил Карасин

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул говорит о том, что молдавские власти воспринимают ее как прямую угрозу своему режиму, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:51:00+03:00

2025-08-05T13:51:00+03:00

2025-08-05T19:50:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул говорит о том, что молдавские власти воспринимают ее как прямую угрозу своему режиму, заявил РИА Новости председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам. "Это очередной вывих нынешнего молдавского руководства, потому что понятно, что молодой политик, симпатичный, артикулированный, она представляла прямую угрозу нынешней власти. Ее воспринимали как потенциальную альтернативу существующему режиму. Поэтому быстренько сварганили дело, задержали, арестовали. Вот сейчас вынесли приговор", - сказал Карасин. Отвечая на вопрос, боятся ли в Кишиневе популярности Гуцул перед парламентскими выборами, сенатор подчеркнул: "Конечно, там идёт активная предвыборная борьба, вот это вот один из вывихов". По словам Карасина, происходящее в Молдавии "вызывает чувство не то, что недоумения, а разочарования как минимум в связи с тем, что происходит сейчас в этой близкой нам географически стране". Политик добавил, что в России сделали соответствующие выводы из этой ситуации.

https://ria.ru/20250805/glava-2033463996.html

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