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Кишинев воспринимает Гуцул как угрозу своему режиму, заявил Карасин - РИА Новости, 05.08.2025
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13:51 05.08.2025 (обновлено: 19:50 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/karasin-2033465042.html
Кишинев воспринимает Гуцул как угрозу своему режиму, заявил Карасин
Кишинев воспринимает Гуцул как угрозу своему режиму, заявил Карасин - РИА Новости, 05.08.2025
Кишинев воспринимает Гуцул как угрозу своему режиму, заявил Карасин
Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул говорит о том, что молдавские власти воспринимают ее как прямую угрозу своему режиму, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:51:00+03:00
2025-08-05T19:50:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
совет федерации рф
григорий карасин
кишинев
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул говорит о том, что молдавские власти воспринимают ее как прямую угрозу своему режиму, заявил РИА Новости председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам. "Это очередной вывих нынешнего молдавского руководства, потому что понятно, что молодой политик, симпатичный, артикулированный, она представляла прямую угрозу нынешней власти. Ее воспринимали как потенциальную альтернативу существующему режиму. Поэтому быстренько сварганили дело, задержали, арестовали. Вот сейчас вынесли приговор", - сказал Карасин. Отвечая на вопрос, боятся ли в Кишиневе популярности Гуцул перед парламентскими выборами, сенатор подчеркнул: "Конечно, там идёт активная предвыборная борьба, вот это вот один из вывихов". По словам Карасина, происходящее в Молдавии "вызывает чувство не то, что недоумения, а разочарования как минимум в связи с тем, что происходит сейчас в этой близкой нам географически стране". Политик добавил, что в России сделали соответствующие выводы из этой ситуации.
https://ria.ru/20250805/glava-2033463996.html
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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, совет федерации рф, григорий карасин, кишинев, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, Кишинев, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Кишинев воспринимает Гуцул как угрозу своему режиму, заявил Карасин

Карасин: власти Молдавии воспринимают Гуцул как прямую угрозу своей власти

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул говорит о том, что молдавские власти воспринимают ее как прямую угрозу своему режиму, заявил РИА Новости председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с сыном у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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"Это очередной вывих нынешнего молдавского руководства, потому что понятно, что молодой политик, симпатичный, артикулированный, она представляла прямую угрозу нынешней власти. Ее воспринимали как потенциальную альтернативу существующему режиму. Поэтому быстренько сварганили дело, задержали, арестовали. Вот сейчас вынесли приговор", - сказал Карасин.
Отвечая на вопрос, боятся ли в Кишиневе популярности Гуцул перед парламентскими выборами, сенатор подчеркнул: "Конечно, там идёт активная предвыборная борьба, вот это вот один из вывихов".
По словам Карасина, происходящее в Молдавии "вызывает чувство не то, что недоумения, а разочарования как минимум в связи с тем, что происходит сейчас в этой близкой нам географически стране". Политик добавил, что в России сделали соответствующие выводы из этой ситуации.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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В миреМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулСовет Федерации РФГригорий КарасинКишиневПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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