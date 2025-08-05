https://ria.ru/20250805/kamchatka-2033403810.html

Южная часть Камчатки сдвинулась после землетрясения

Южная часть Камчатки сдвинулась после землетрясения - РИА Новости, 05.08.2025

Южная часть Камчатки сдвинулась после землетрясения

После сильного землетрясения южная часть полуострова Камчатка сдвинулась почти на два метра на юго-восток, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:11:00+03:00

2025-08-05T10:11:00+03:00

2025-08-05T10:35:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032282980_80:95:1271:765_1920x0_80_0_0_b8e903be48a9325b8b9ff6e19a63ec42.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. После сильного землетрясения южная часть полуострова Камчатка сдвинулась почти на два метра на юго-восток, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Куда поехала Камчатка после сильного землетрясения? Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония", — говорится в Telegram-канале службы. Там отметили, что Петропавловский куст станций cместился несколько меньше. По словам специалистов, эта картина согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге. Это обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске и недостаточно полноценный — в Петропавловске-Камчатском.Землетрясение на КамчаткеУ берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное с 1952 года землетрясение: его магнитуда достигла 8,8, подземные толчки силой до восьми баллов ощущались на северных Курилах. В регионе также зафиксировали волну цунами высотой до четырех метров. Затем последовало множество афтершоков, из-за землетрясения пробудились вулканы.Серьезно пострадавших, как и крупных разрушений, не было. В Северо-Курильске из-за цунами пострадали порт и рыбозавод. В районе ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20250805/vulkan-2033399032.html

https://ria.ru/20250804/ochevidets-2033329610.html

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, северо-курильск, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области