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Минобороны опубликовало кадры освобождения Январского - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 05.08.2025 (обновлено: 12:49 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/kadry-2033443164.html
Минобороны опубликовало кадры освобождения Январского
Минобороны опубликовало кадры освобождения Январского - РИА Новости, 05.08.2025
Минобороны опубликовало кадры освобождения Январского
Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения российскими военнослужащими населённого пункта Январское в Днепропетровской области. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:30:00+03:00
2025-08-05T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
безопасность
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения российскими военнослужащими населённого пункта Январское в Днепропетровской области. Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населённым пунктом Январское в Днепропетровской области. Населённый пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток". На опубликованных кадрах видно, как ВС РФ наносят удары по украинским позициям, уничтожают живую силу и технику, а также укрытия противника с помощью дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
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Кадры освобождения Январского в Днепропетровской области
Противник изо всех сил оказывал сопротивление, стремясь сохранить контроль над важным участком фронта, но под натиском наших штурмовых групп был вынужден оставить свои огневые позиции и отступить.
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россия, днепропетровская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Безопасность
Минобороны опубликовало кадры освобождения Январского

Минобороны опубликовало кадры освобождения Январского в Днепропетровской области

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения российскими военнослужащими населённого пункта Январское в Днепропетровской области.
Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населённым пунктом Январское в Днепропетровской области. Населённый пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
© ИнфографикаПодразделения группировки "Восток" освободили Январское в Днепропетровской области
Подразделения группировки Восток освободили Январское в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Январское в Днепропетровской области
На опубликованных кадрах видно, как ВС РФ наносят удары по украинским позициям, уничтожают живую силу и технику, а также укрытия противника с помощью дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьБезопасность
 
 
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