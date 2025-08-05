https://ria.ru/20250805/kadry-2033443164.html
Минобороны опубликовало кадры освобождения Январского
Минобороны опубликовало кадры освобождения Январского - РИА Новости, 05.08.2025
Минобороны опубликовало кадры освобождения Январского
Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения российскими военнослужащими населённого пункта Январское в Днепропетровской области. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:30:00+03:00
2025-08-05T12:30:00+03:00
2025-08-05T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения российскими военнослужащими населённого пункта Январское в Днепропетровской области. Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над населённым пунктом Январское в Днепропетровской области. Населённый пункт освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток". На опубликованных кадрах видно, как ВС РФ наносят удары по украинским позициям, уничтожают живую силу и технику, а также укрытия противника с помощью дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры освобождения Январского в Днепропетровской области
Противник изо всех сил оказывал сопротивление, стремясь сохранить контроль над важным участком фронта, но под натиском наших штурмовых групп был вынужден оставить свои огневые позиции и отступить.
2025-08-05T12:30
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россия, днепропетровская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Безопасность
Минобороны опубликовало кадры освобождения Январского
Минобороны опубликовало кадры освобождения Январского в Днепропетровской области