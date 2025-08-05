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Умер бывший президент Румынии Ион Илиеску - РИА Новости, 05.08.2025
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18:54 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/iliesku-2033552280.html
Умер бывший президент Румынии Ион Илиеску
Умер бывший президент Румынии Ион Илиеску - РИА Новости, 05.08.2025
Умер бывший президент Румынии Ион Илиеску
Бывший президент Румынии Ион Илиеску скончался во вторник в возрасте 95 лет в больнице Бухареста, сообщает пресс-служба госпиталя "Профессор доктор Агриппа... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:54:00+03:00
2025-08-05T18:54:00+03:00
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Бывший президент Румынии Ион Илиеску скончался во вторник в возрасте 95 лет в больнице Бухареста, сообщает пресс-служба госпиталя "Профессор доктор Агриппа Ионеску". Илиеску находился на лечении в этом медучреждении с 11 июня с диагнозом рак легких. В последние дни состояние экс-президента резко ухудшилось. "Сегодня, 5 августа 2025 года, господин Ион Илиеску скончался, смерть зарегистрирована в 15.55", - говорится в сообщении госпиталя. Госпиталь, в котором проходил лечение экс-президент, находится в ведении Румынской внутренней службы разведки (SRI) и специализируется на медицинской помощи высокопоставленным лицам. Илиеску занимал пост президента Румынии три срока - с 22 декабря 1989 года по 1992 год, затем с 1992 по 1996 год и с 2000 по 2004 год. В последние годы он не появлялся на публике. Последнее сообщение политик опубликовал в своем блоге после президентских выборов, поздравив с победой Никушора Дана. В июне 2017 года Илиеску предстал перед судом, но в декабре 2020 года Высокий суд кассации и юстиции решил вернуть дело в Военную прокуратуру для восстановления расследования с нуля. В апреле 2024 года генпрокуратура Румынии предъявила обвинения экс-президенту в преступлениях против человечества. Военные прокуроры утверждают, что 11 и 12 июня 1990 года власти страны решили "начать насильственное нападение" на демонстрантов на Университетской площади в Бухаресте, которые проводили мирный антиправительственный протест. В этом процессе якобы незаконно были задействованы силы МВД, министерства национальной обороны, Службы информации Румынии, а также более 10 тысяч шахтеров и других рабочих из нескольких районов страны. Военная прокуратура обвиняет Илиеску в том, что он отдал приказ о принудительном разгоне демонстрантов. Разгон демонстрантов был совершен утром 13 июня 1990 года. В итоге он завершилось расстрелом четырех человек, изнасилованием двух человек, причинением физического или психического вреда 1388 людям, а также к лишению свободы по политическому мотиву для 1250 человек. Временный председатель правящей Социал-демократической партии Сорин Гриндяну выразил соболезнования семье покойного.
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в мире, румыния, бухарест, ион илиеску, никушор дан, сорин гриндяну
В мире, Румыния, Бухарест, Ион Илиеску, Никушор Дан, Сорин Гриндяну
Умер бывший президент Румынии Ион Илиеску

Бывший президент Румынии Илиеску умер в возрасте 95 лет в больнице Бухареста

© Getty Images / Forrest AndersonБывший президент Румынии Ион Илиеску
Бывший президент Румынии Ион Илиеску - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Getty Images / Forrest Anderson
Бывший президент Румынии Ион Илиеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Бывший президент Румынии Ион Илиеску скончался во вторник в возрасте 95 лет в больнице Бухареста, сообщает пресс-служба госпиталя "Профессор доктор Агриппа Ионеску".
Илиеску находился на лечении в этом медучреждении с 11 июня с диагнозом рак легких. В последние дни состояние экс-президента резко ухудшилось.
Ион Илиеску - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Врачи сообщили об ухудшении состояния экс-президента Румынии Илиеску
2 августа, 16:33
«
"Сегодня, 5 августа 2025 года, господин Ион Илиеску скончался, смерть зарегистрирована в 15.55", - говорится в сообщении госпиталя.
Госпиталь, в котором проходил лечение экс-президент, находится в ведении Румынской внутренней службы разведки (SRI) и специализируется на медицинской помощи высокопоставленным лицам.
Илиеску занимал пост президента Румынии три срока - с 22 декабря 1989 года по 1992 год, затем с 1992 по 1996 год и с 2000 по 2004 год. В последние годы он не появлялся на публике. Последнее сообщение политик опубликовал в своем блоге после президентских выборов, поздравив с победой Никушора Дана.
В июне 2017 года Илиеску предстал перед судом, но в декабре 2020 года Высокий суд кассации и юстиции решил вернуть дело в Военную прокуратуру для восстановления расследования с нуля. В апреле 2024 года генпрокуратура Румынии предъявила обвинения экс-президенту в преступлениях против человечества.
Военные прокуроры утверждают, что 11 и 12 июня 1990 года власти страны решили "начать насильственное нападение" на демонстрантов на Университетской площади в Бухаресте, которые проводили мирный антиправительственный протест. В этом процессе якобы незаконно были задействованы силы МВД, министерства национальной обороны, Службы информации Румынии, а также более 10 тысяч шахтеров и других рабочих из нескольких районов страны. Военная прокуратура обвиняет Илиеску в том, что он отдал приказ о принудительном разгоне демонстрантов. Разгон демонстрантов был совершен утром 13 июня 1990 года. В итоге он завершилось расстрелом четырех человек, изнасилованием двух человек, причинением физического или психического вреда 1388 людям, а также к лишению свободы по политическому мотиву для 1250 человек.
Временный председатель правящей Социал-демократической партии Сорин Гриндяну выразил соболезнования семье покойного.
Революция в Румынии. 22 декабря 1989 года - РИА Новости, 1920, 22.12.2019
Революция в Румынии в декабре 1989 года
22 декабря 2019, 01:16
 
В миреРумынияБухарестИон ИлиескуНикушор ДанСорин Гриндяну
 
 
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