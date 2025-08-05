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В Совфеде связали приговор Гуцул с прямым указанием Евросоюза

В Совфеде связали приговор Гуцул с прямым указанием Евросоюза - РИА Новости, 05.08.2025

В Совфеде связали приговор Гуцул с прямым указанием Евросоюза

Приговор главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул свидетельствует о сворачивании в Кишиневе всех демократических институтов по прямому... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:14:00+03:00

2025-08-05T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул свидетельствует о сворачивании в Кишиневе всех демократических институтов по прямому указанию Евросоюза, заявил РИА Новости председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам."Сворачивание всех демократических институтов по прямому указанию Евросоюза", - прокомментировал Клишас приговор Гуцул.

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"Позор!": Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы "Позор!" Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы 2025-08-05T13:14 true PT0M20S

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