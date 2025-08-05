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В Совфеде связали приговор Гуцул с прямым указанием Евросоюза - РИА Новости, 05.08.2025
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13:14 05.08.2025 (обновлено: 20:13 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033455070.html
В Совфеде связали приговор Гуцул с прямым указанием Евросоюза
В Совфеде связали приговор Гуцул с прямым указанием Евросоюза - РИА Новости, 05.08.2025
В Совфеде связали приговор Гуцул с прямым указанием Евросоюза
Приговор главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул свидетельствует о сворачивании в Кишиневе всех демократических институтов по прямому... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:14:00+03:00
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евросоюз
молдавия
в мире
гагаузия
евгения гуцул
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андрей клишас
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул свидетельствует о сворачивании в Кишиневе всех демократических институтов по прямому указанию Евросоюза, заявил РИА Новости председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам."Сворачивание всех демократических институтов по прямому указанию Евросоюза", - прокомментировал Клишас приговор Гуцул.
https://ria.ru/20250805/simonyan-2033444894.html
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"Позор!": Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы
"Позор!" Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы
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евросоюз, молдавия, в мире, гагаузия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, андрей клишас, совет федерации рф, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
Евросоюз, Молдавия, В мире, Гагаузия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
В Совфеде связали приговор Гуцул с прямым указанием Евросоюза

Клишас счел приговор Гуцул сворачиванием демократических институтов по указке ЕС

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул свидетельствует о сворачивании в Кишиневе всех демократических институтов по прямому указанию Евросоюза, заявил РИА Новости председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.
"Сворачивание всех демократических институтов по прямому указанию Евросоюза", - прокомментировал Клишас приговор Гуцул.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Симоньян выступила с предупреждением виновным в расправе над Гуцул
Вчера, 12:34
 
ЕвросоюзМолдавияВ миреГагаузияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулАндрей КлишасСовет Федерации РФПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
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