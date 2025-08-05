https://ria.ru/20250805/ekspert-2033416789.html

Эксперт рассказал, от чего зависит размещение ракетных систем России и США

Эксперт рассказал, от чего зависит размещение ракетных систем России и США - РИА Новости, 05.08.2025

Эксперт рассказал, от чего зависит размещение ракетных систем России и США

Размещение ракетных систем со стороны России и США во многом зависит от хода украинского конфликта, в случае его завершения возможно начало диалога по контролю... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:59:00+03:00

2025-08-05T10:59:00+03:00

2025-08-05T10:59:00+03:00

россия

москва

сша

андрей кортунов

дональд трамп

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

российский совет по международным делам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823855552_599:0:2299:956_1920x0_80_0_0_5cc82851c0c136ba473afe88fb0b136d.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Размещение ракетных систем со стороны России и США во многом зависит от хода украинского конфликта, в случае его завершения возможно начало диалога по контролю над вооружениями, заявил в беседе с РИА Новости эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", член Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Ранее в российском МИД заявили, что РФ более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, Москва констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория. "Я думаю, что гонка вооружений в этом сегменте будет, поскольку это довольно большой сегмент, это ракетные системы. Другое дело, что конкретные планы по размещению этих ракет, а тем более по их использованию, будут разрабатываться с учетом складывающейся военно-политической обстановки. Если предположить, что активная фаза украинского конфликта завершится в недалеком будущем, значит, мотивации у обеих сторон для размещения таких ракетных систем будет ниже, а если конфликт будет продолжаться, то мотивация будет возрастать", - сказал он в беседе с агентством. По словам Кортунова, шаги Москвы после заявления МИД сейчас будут во многом определяться не обстановкой, а производственными возможностями. "Сколько мы можем произвести этих ракет, как мы можем поставить на боевое дежурство - я думаю, что фактор военно-технический сейчас является более важным, чем геополитический. По крайней мере до тех пор, пока геополитическая ситуация не поменяется", - отметил он. Исходя из опыта взаимодействия с администрацией президента США Дональда Трампа, представляется, что даже при условии налаживания отношений Москвы и Вашингтона это не будет означать, что американцы захотят договариваться о мерах по контролю над вооружениями, указал Кортунов. Скорее всего, это может произойти только после завершения украинского конфликта, указал эксперт. "В каком-то смысле администрация Трампа считает контроль над вооружениями неким бонусом, который он может дать своим партнерам или не давать. Поэтому ожидать, что США пойдут на какие-то шаги по контролю над вооружениями, в том числе с РФ, без какого-то прорыва по другим важным для них направлениям - это маловероятно", - подчеркнул он. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны. В начале июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров признал, что США уже не откликнутся на предложение России о моратории.

https://ria.ru/20250805/tramp-2033346188.html

https://ria.ru/20250802/tramp-2032930040.html

https://ria.ru/20250805/preduprezhdenie-2033393209.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, сша, андрей кортунов, дональд трамп, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", российский совет по международным делам