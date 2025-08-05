https://ria.ru/20250805/ekspert-2033416789.html
Эксперт рассказал, от чего зависит размещение ракетных систем России и США
Эксперт рассказал, от чего зависит размещение ракетных систем России и США - РИА Новости, 05.08.2025
Эксперт рассказал, от чего зависит размещение ракетных систем России и США
Размещение ракетных систем со стороны России и США во многом зависит от хода украинского конфликта, в случае его завершения возможно начало диалога по контролю... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:59:00+03:00
2025-08-05T10:59:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Размещение ракетных систем со стороны России и США во многом зависит от хода украинского конфликта, в случае его завершения возможно начало диалога по контролю над вооружениями, заявил в беседе с РИА Новости эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", член Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Ранее в российском МИД заявили, что РФ более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, Москва констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория. "Я думаю, что гонка вооружений в этом сегменте будет, поскольку это довольно большой сегмент, это ракетные системы. Другое дело, что конкретные планы по размещению этих ракет, а тем более по их использованию, будут разрабатываться с учетом складывающейся военно-политической обстановки. Если предположить, что активная фаза украинского конфликта завершится в недалеком будущем, значит, мотивации у обеих сторон для размещения таких ракетных систем будет ниже, а если конфликт будет продолжаться, то мотивация будет возрастать", - сказал он в беседе с агентством. По словам Кортунова, шаги Москвы после заявления МИД сейчас будут во многом определяться не обстановкой, а производственными возможностями. "Сколько мы можем произвести этих ракет, как мы можем поставить на боевое дежурство - я думаю, что фактор военно-технический сейчас является более важным, чем геополитический. По крайней мере до тех пор, пока геополитическая ситуация не поменяется", - отметил он. Исходя из опыта взаимодействия с администрацией президента США Дональда Трампа, представляется, что даже при условии налаживания отношений Москвы и Вашингтона это не будет означать, что американцы захотят договариваться о мерах по контролю над вооружениями, указал Кортунов. Скорее всего, это может произойти только после завершения украинского конфликта, указал эксперт. "В каком-то смысле администрация Трампа считает контроль над вооружениями неким бонусом, который он может дать своим партнерам или не давать. Поэтому ожидать, что США пойдут на какие-то шаги по контролю над вооружениями, в том числе с РФ, без какого-то прорыва по другим важным для них направлениям - это маловероятно", - подчеркнул он. В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны. В начале июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров признал, что США уже не откликнутся на предложение России о моратории.
https://ria.ru/20250805/tramp-2033346188.html
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россия, москва, сша, андрей кортунов, дональд трамп, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", российский совет по международным делам
Россия, Москва, США, Андрей Кортунов, Дональд Трамп, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Российский совет по международным делам
Эксперт рассказал, от чего зависит размещение ракетных систем России и США
Кортунов: размещение ракет РФ и США зависит от хода конфликта на Украине
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Размещение ракетных систем со стороны России и США во многом зависит от хода украинского конфликта, в случае его завершения возможно начало диалога по контролю над вооружениями, заявил в беседе с РИА Новости эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", член Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Ранее в российском МИД заявили, что РФ
более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, Москва
констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория.
"Я думаю, что гонка вооружений в этом сегменте будет, поскольку это довольно большой сегмент, это ракетные системы. Другое дело, что конкретные планы по размещению этих ракет, а тем более по их использованию, будут разрабатываться с учетом складывающейся военно-политической обстановки. Если предположить, что активная фаза украинского конфликта завершится в недалеком будущем, значит, мотивации у обеих сторон для размещения таких ракетных систем будет ниже, а если конфликт будет продолжаться, то мотивация будет возрастать", - сказал он в беседе с агентством.
По словам Кортунова, шаги Москвы после заявления МИД сейчас будут во многом определяться не обстановкой, а производственными возможностями.
"Сколько мы можем произвести этих ракет, как мы можем поставить на боевое дежурство - я думаю, что фактор военно-технический сейчас является более важным, чем геополитический. По крайней мере до тех пор, пока геополитическая ситуация не поменяется", - отметил он.
Исходя из опыта взаимодействия с администрацией президента США Дональда Трампа
, представляется, что даже при условии налаживания отношений Москвы и Вашингтона
это не будет означать, что американцы захотят договариваться о мерах по контролю над вооружениями, указал Кортунов
. Скорее всего, это может произойти только после завершения украинского конфликта, указал эксперт.
"В каком-то смысле администрация Трампа считает контроль над вооружениями неким бонусом, который он может дать своим партнерам или не давать. Поэтому ожидать, что США пойдут на какие-то шаги по контролю над вооружениями, в том числе с РФ, без какого-то прорыва по другим важным для них направлениям - это маловероятно", - подчеркнул он.
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России Владимир Путин
подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны.
В начале июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров
признал, что США уже не откликнутся на предложение России о моратории.