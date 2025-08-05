https://ria.ru/20250805/dtp-2033567961.html

В Ленинградской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Ленинградской области три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 05.08.2025

В Ленинградской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

Автомобиль Kia Optima, водитель которого не справился в управлением, врезался в стоящий грузовик в Кингисеппском районе Ленинградской области, три человека... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T20:38:00+03:00

2025-08-05T20:38:00+03:00

2025-08-05T20:45:00+03:00

происшествия

кингисеппский район

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

kia rio

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Автомобиль Kia Optima, водитель которого не справился в управлением, врезался в стоящий грузовик в Кингисеппском районе Ленинградской области, три человека погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отметило ведомство, авария произошла во вторник в 15.50 мск на дороге "Нарва", когда водитель Kia Optima, не справившись с управлением, наехал на грузовик Shacman. Его водитель в это время менял колесо, выставив знак аварийной остановки, уточнил главк. "В результате ДТП в автомобиле Kia три человека скончались на месте происшествия, двое человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Личности потерпевших устанавливаются", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального МВД.По факту ДТП проводится проверка, заключило министерство.

https://ria.ru/20250306/dtp-2003339485.html

кингисеппский район

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кингисеппский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), kia rio