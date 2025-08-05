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В Ленинградской области три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 05.08.2025
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20:38 05.08.2025 (обновлено: 20:45 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/dtp-2033567961.html
В Ленинградской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Ленинградской области три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 05.08.2025
В Ленинградской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Автомобиль Kia Optima, водитель которого не справился в управлением, врезался в стоящий грузовик в Кингисеппском районе Ленинградской области, три человека... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:38:00+03:00
2025-08-05T20:45:00+03:00
происшествия
кингисеппский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
kia rio
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Автомобиль Kia Optima, водитель которого не справился в управлением, врезался в стоящий грузовик в Кингисеппском районе Ленинградской области, три человека погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отметило ведомство, авария произошла во вторник в 15.50 мск на дороге "Нарва", когда водитель Kia Optima, не справившись с управлением, наехал на грузовик Shacman. Его водитель в это время менял колесо, выставив знак аварийной остановки, уточнил главк. &quot;В результате ДТП в автомобиле Kia три человека скончались на месте происшествия, двое человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Личности потерпевших устанавливаются&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального МВД.По факту ДТП проводится проверка, заключило министерство.
https://ria.ru/20250306/dtp-2003339485.html
кингисеппский район
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происшествия, кингисеппский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), kia rio
Происшествия, Кингисеппский район, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Kia Rio
В Ленинградской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

Иномарка врезалась в грузовик в Ленинградской области, 3 погибли, 2 пострадали

© Фото : ГКУ "Леноблпожспас"На месте ДТП с грузовым и легковым автомобилями в Кингисеппском районе Ленинградской области
На месте ДТП с грузовым и легковым автомобилями в Кингисеппском районе Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : ГКУ "Леноблпожспас"
На месте ДТП с грузовым и легковым автомобилями в Кингисеппском районе Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Автомобиль Kia Optima, водитель которого не справился в управлением, врезался в стоящий грузовик в Кингисеппском районе Ленинградской области, три человека погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отметило ведомство, авария произошла во вторник в 15.50 мск на дороге "Нарва", когда водитель Kia Optima, не справившись с управлением, наехал на грузовик Shacman. Его водитель в это время менял колесо, выставив знак аварийной остановки, уточнил главк.
«

"В результате ДТП в автомобиле Kia три человека скончались на месте происшествия, двое человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Личности потерпевших устанавливаются", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального МВД.

По факту ДТП проводится проверка, заключило министерство.
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ПроисшествияКингисеппский районЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Kia Rio
 
 
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