https://ria.ru/20250805/dtp-2033567961.html
В Ленинградской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Ленинградской области три человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 05.08.2025
В Ленинградской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Автомобиль Kia Optima, водитель которого не справился в управлением, врезался в стоящий грузовик в Кингисеппском районе Ленинградской области, три человека... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:38:00+03:00
2025-08-05T20:38:00+03:00
2025-08-05T20:45:00+03:00
происшествия
кингисеппский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
kia rio
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Автомобиль Kia Optima, водитель которого не справился в управлением, врезался в стоящий грузовик в Кингисеппском районе Ленинградской области, три человека погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отметило ведомство, авария произошла во вторник в 15.50 мск на дороге "Нарва", когда водитель Kia Optima, не справившись с управлением, наехал на грузовик Shacman. Его водитель в это время менял колесо, выставив знак аварийной остановки, уточнил главк. "В результате ДТП в автомобиле Kia три человека скончались на месте происшествия, двое человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Личности потерпевших устанавливаются", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального МВД.По факту ДТП проводится проверка, заключило министерство.
https://ria.ru/20250306/dtp-2003339485.html
кингисеппский район
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кингисеппский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), kia rio
Происшествия, Кингисеппский район, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Kia Rio
В Ленинградской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Иномарка врезалась в грузовик в Ленинградской области, 3 погибли, 2 пострадали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Автомобиль Kia Optima, водитель которого не справился в управлением, врезался в стоящий грузовик в Кингисеппском районе Ленинградской области, три человека погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отметило ведомство, авария произошла во вторник в 15.50 мск на дороге "Нарва", когда водитель Kia Optima, не справившись с управлением, наехал на грузовик Shacman. Его водитель в это время менял колесо, выставив знак аварийной остановки, уточнил главк.
«
"В результате ДТП в автомобиле Kia три человека скончались на месте происшествия, двое человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Личности потерпевших устанавливаются", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального МВД.
По факту ДТП проводится проверка, заключило министерство.