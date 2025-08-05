Причиной ДТП с автобусом в Ленинградской области стало нарушение ПДД
В Ленобласти задержали водителя столкнувшегося с поездом автобуса
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкГрузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец — Лодейное Поле в Ленинградской области
Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец — Лодейное Поле в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленинградской области, задержали, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК в Telegram-канале ведомства.
"Задержан водитель пассажирского автобуса, допустивший столкновение с грузовым поездом в Ленинградской области", — говорится в заявлении.
Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.
Инцидент произошел в понедельник в 6:11 мск на перегоне Олонец — Лодейное Поле на 254-м километре Мурманского шоссе. Водитель рейсового автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.
В автобусе ехали туристы, направлявшиеся в монастырь Александра Свирского. Один человек погиб, еще 16 пострадали.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramНа месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области