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Причиной ДТП с автобусом в Ленинградской области стало нарушение ПДД - РИА Новости, 05.08.2025
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12:24 05.08.2025 (обновлено: 15:36 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/dtp-2033440310.html
Причиной ДТП с автобусом в Ленинградской области стало нарушение ПДД
Причиной ДТП с автобусом в Ленинградской области стало нарушение ПДД - РИА Новости, 05.08.2025
Причиной ДТП с автобусом в Ленинградской области стало нарушение ПДД
Водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленинградской области, задержали, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:24:00+03:00
2025-08-05T15:36:00+03:00
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленинградской области, задержали, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК в Telegram-канале ведомства."Задержан водитель пассажирского автобуса, допустивший столкновение с грузовым поездом в Ленинградской области", — говорится в заявлении.Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.Инцидент произошел в понедельник в 6:11 мск на перегоне Олонец — Лодейное Поле на 254-м километре Мурманского шоссе. Водитель рейсового автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.В автобусе ехали туристы, направлявшиеся в монастырь Александра Свирского. Один человек погиб, еще 16 пострадали.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Причиной ДТП с автобусом в Ленинградской области стало нарушение ПДД

В Ленобласти задержали водителя столкнувшегося с поездом автобуса

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкГрузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец — Лодейное Поле в Ленинградской области
Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец — Лодейное Поле в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец — Лодейное Поле в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленинградской области, задержали, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК в Telegram-канале ведомства.
"Задержан водитель пассажирского автобуса, допустивший столкновение с грузовым поездом в Ленинградской области", — говорится в заявлении.
Работа ЗМСУТ СК России на месте столкновения автобуса и поезда в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Врачи борются за жизнь пострадавшего в ДТП в Ленинградской области
Вчера, 12:00
Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.
Инцидент произошел в понедельник в 6:11 мск на перегоне Олонец — Лодейное Поле на 254-м километре Мурманского шоссе. Водитель рейсового автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.
В автобусе ехали туристы, направлявшиеся в монастырь Александра Свирского. Один человек погиб, еще 16 пострадали.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramНа месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области
 
ПроисшествияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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