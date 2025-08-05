https://ria.ru/20250805/dtp-2033440310.html

Причиной ДТП с автобусом в Ленинградской области стало нарушение ПДД

Причиной ДТП с автобусом в Ленинградской области стало нарушение ПДД - РИА Новости, 05.08.2025

Причиной ДТП с автобусом в Ленинградской области стало нарушение ПДД

Водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленинградской области, задержали, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:24:00+03:00

2025-08-05T12:24:00+03:00

2025-08-05T15:36:00+03:00

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленинградской области, задержали, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК в Telegram-канале ведомства."Задержан водитель пассажирского автобуса, допустивший столкновение с грузовым поездом в Ленинградской области", — говорится в заявлении.Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.Инцидент произошел в понедельник в 6:11 мск на перегоне Олонец — Лодейное Поле на 254-м километре Мурманского шоссе. Водитель рейсового автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.В автобусе ехали туристы, направлявшиеся в монастырь Александра Свирского. Один человек погиб, еще 16 пострадали.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20250805/dtp-2033433959.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)