Рейтинг@Mail.ru
Врачи борются за жизнь пострадавшего в ДТП в Ленинградской области - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 05.08.2025 (обновлено: 12:07 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/dtp-2033433959.html
Врачи борются за жизнь пострадавшего в ДТП в Ленинградской области
Врачи борются за жизнь пострадавшего в ДТП в Ленинградской области - РИА Новости, 05.08.2025
Врачи борются за жизнь пострадавшего в ДТП в Ленинградской области
В больницах Ленинградской области продолжают лечение девять пострадавших в ДТП с автобусом, один находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:00:00+03:00
2025-08-05T12:07:00+03:00
ленинградская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033281403_0:20:1123:652_1920x0_80_0_0_0c8743fa0dece912bd4656de1f5cfc47.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В больницах Ленинградской области продолжают лечение девять пострадавших в ДТП с автобусом, один находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, еще один – в тяжелом состоянии, остальные - в средней степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В стационарах Ленинградской области продолжают лечение девять пострадавших в ДТП с автобусом, произошедшим в понедельник. Один ии пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Еще один – в тяжелом состоянии. Остальные – в состоянии средней степени тяжести", - рассказал Кузнецов.Он добавил, что по тяжелым пациентам проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме.Поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского, столкнулись в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточнило, что причиной столкновения стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал. Следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20250805/dtp-2033435257.html
https://ria.ru/20250804/primore-2033155879.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033281403_162:0:1111:712_1920x0_80_0_0_94ebdd6459061334eb02a785a5a48c7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, происшествия
Ленинградская область, Происшествия
Врачи борются за жизнь пострадавшего в ДТП в Ленинградской области

Пострадавший в ДТП в Ленинградской области находится в крайне тяжелом состоянии

© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramРабота ЗМСУТ СК России на месте столкновения автобуса и поезда в Ленинградской области
Работа ЗМСУТ СК России на месте столкновения автобуса и поезда в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Работа ЗМСУТ СК России на месте столкновения автобуса и поезда в Ленинградской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В больницах Ленинградской области продолжают лечение девять пострадавших в ДТП с автобусом, один находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, еще один – в тяжелом состоянии, остальные - в средней степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"В стационарах Ленинградской области продолжают лечение девять пострадавших в ДТП с автобусом, произошедшим в понедельник. Один ии пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Еще один – в тяжелом состоянии. Остальные – в состоянии средней степени тяжести", - рассказал Кузнецов.
Врезавшийся в ПВП под Тулой автобус, где пострадали 30 человек - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Появились кадры с места ДТП с автобусом в Тульской области
Вчера, 12:05
Он добавил, что по тяжелым пациентам проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме.
Поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского, столкнулись в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточнило, что причиной столкновения стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал. Следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Сотрудник МЧС на месте ДТП в Приморье - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Приморье в ДТП погибли два человека
4 августа, 02:54
 
Ленинградская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала