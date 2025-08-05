https://ria.ru/20250805/dtp-2033433959.html

Врачи борются за жизнь пострадавшего в ДТП в Ленинградской области

Врачи борются за жизнь пострадавшего в ДТП в Ленинградской области - РИА Новости, 05.08.2025

Врачи борются за жизнь пострадавшего в ДТП в Ленинградской области

В больницах Ленинградской области продолжают лечение девять пострадавших в ДТП с автобусом, один находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:00:00+03:00

2025-08-05T12:00:00+03:00

2025-08-05T12:07:00+03:00

ленинградская область

происшествия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В больницах Ленинградской области продолжают лечение девять пострадавших в ДТП с автобусом, один находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, еще один – в тяжелом состоянии, остальные - в средней степени тяжести, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В стационарах Ленинградской области продолжают лечение девять пострадавших в ДТП с автобусом, произошедшим в понедельник. Один ии пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Еще один – в тяжелом состоянии. Остальные – в состоянии средней степени тяжести", - рассказал Кузнецов.Он добавил, что по тяжелым пациентам проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме.Поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского, столкнулись в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточнило, что причиной столкновения стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал. Следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20250805/dtp-2033435257.html

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ленинградская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ленинградская область, происшествия