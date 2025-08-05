https://ria.ru/20250805/delo-2033434998.html
На блогера Каца* завели уголовное дело
На блогера Каца* завели уголовное дело - РИА Новости, 05.08.2025
На блогера Каца* завели уголовное дело
Уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента завели на блогера-иноагента Максима Каца* после заявления в Роскомнадзор члена нежелательной в РФ... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:04:00+03:00
2025-08-05T12:04:00+03:00
2025-08-05T14:31:00+03:00
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максим кац
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
московский городской суд
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента завели на блогера-иноагента Максима Каца* после заявления в Роскомнадзор члена нежелательной в РФ организации "Депутаты мирной России"**, куда он сам входит, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении Максима Каца* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Неисполнение обязанностей иноагента)", - сказал собеседник агентства. Минимальное наказание по этой статье - штраф до 300 тысяч рублей, максимальное - вплоть до двух лет лишения свободы. Как рассказали в правоохранительных органах, блогер входит в нежелательную в РФ организацию "Депутаты мирной России"* и не так давно предложил сделать ее участников анонимными, если они сами не заявят об обратном. Однако его предложение не поддержали ряд участников, в том числе экс-муниципальный депутат Петербурга Ольга Галкина. "Именно после этого конфликта в Роскомнадзор поступило от некоего члена организации обращение о несоблюдении Кацом* обязанностей иноагента", - добавил собеседник агентства. Басманный суд Москвы в августе 2023 года заочно приговорил Каца* к 8 годам колонии общего режима с запретом 4 года администрировать ресурсы в интернете по делу о распространении фейков о российской армии. Впоследствии Мосгорсуд утвердил приговор.* признан иноагентом в РФ.** нежелательная организация в РФ.
https://ria.ru/20250630/dud-2026327591.html
https://ria.ru/20250514/delo-2016782680.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, москва, максим кац, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московский городской суд
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Максим Кац, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Московский городской суд
На блогера Каца* завели уголовное дело
На блогера Каца завели уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента