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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 05.08.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области спустя семь часов, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T06:44:00+03:00
2025-08-05T06:44:00+03:00
2025-08-05T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области спустя семь часов, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА была объявлена в понедельник в 23.29 мск, она длилась семь часов девять минут. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250805/opasnost-2033384302.html
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безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников