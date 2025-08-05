https://ria.ru/20250805/ataka-2033577417.html

Умер один из пострадавших при атаке дрона на машину Сватовского водоканала

Умер один из пострадавших при атаке дрона на машину Сватовского водоканала - РИА Новости, 05.08.2025

Умер один из пострадавших при атаке дрона на машину Сватовского водоканала

Один из пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль сотрудников Сватовского водоканала в ЛНР скончался в больнице, жизни второго... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T22:18:00+03:00

2025-08-05T22:18:00+03:00

2025-08-05T22:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg

ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Один из пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль сотрудников Сватовского водоканала в ЛНР скончался в больнице, жизни второго пострадавшего ничто не угрожает, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.Ранее в силовых структурах республики сообщили РИА Новости, что три сотрудника Сватовского водоканала в ЛНР погибли и еще двое ранены в результате удара дрона ВСУ. Глава республики Леонид Пасечник сообщал, что число погибших увеличилось до четырех."Он получил множественные осколочные ранения головы, туловища, конечностей. Пострадавший был в крайне тяжелом состоянии. Находился под ИВЛ. К сожалению, медики оказались бессильны, пациент скончался, не приходя в сознание", - приводит слова Пащенко Telegram-канал правительства региона.Отмечается, что второй пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями лица и туловища, его жизни ничто не угрожает.

https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина