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Умер один из пострадавших при атаке дрона на машину Сватовского водоканала
Умер один из пострадавших при атаке дрона на машину Сватовского водоканала - РИА Новости, 05.08.2025
Умер один из пострадавших при атаке дрона на машину Сватовского водоканала
Один из пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль сотрудников Сватовского водоканала в ЛНР скончался в больнице, жизни второго... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T22:18:00+03:00
2025-08-05T22:18:00+03:00
2025-08-05T22:27:00+03:00
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Один из пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль сотрудников Сватовского водоканала в ЛНР скончался в больнице, жизни второго пострадавшего ничто не угрожает, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.Ранее в силовых структурах республики сообщили РИА Новости, что три сотрудника Сватовского водоканала в ЛНР погибли и еще двое ранены в результате удара дрона ВСУ. Глава республики Леонид Пасечник сообщал, что число погибших увеличилось до четырех."Он получил множественные осколочные ранения головы, туловища, конечностей. Пострадавший был в крайне тяжелом состоянии. Находился под ИВЛ. К сожалению, медики оказались бессильны, пациент скончался, не приходя в сознание", - приводит слова Пащенко Telegram-канал правительства региона.Отмечается, что второй пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями лица и туловища, его жизни ничто не угрожает.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Умер один из пострадавших при атаке дрона на машину Сватовского водоканала
Один из пострадавших при атаке дрона на машину водоканала в ЛНР умер в больнице