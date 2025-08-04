https://ria.ru/20250804/zoopark-2033317012.html

Ленинградский зоопарк сообщил о рождении северных оленят

Ленинградский зоопарк сообщил о рождении северных оленят - РИА Новости, 04.08.2025

Ленинградский зоопарк сообщил о рождении северных оленят

В Ленинградском зоопарке родились два северных олененка. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:36:00+03:00

2025-08-04T17:36:00+03:00

2025-08-04T17:57:00+03:00

хорошие новости

санкт-петербург

россия

ленинградский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033319754_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_73697a0e37734027db04223280eea49f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке родились два северных олененка. "Двадцать пятого мая и 5 июня две самки северных оленей стали мамами. И теперь в вольере бегают два малыша: самка и самец", — говорится в Telegram-канале зоопарка. Там рассказали, что оленята уже через несколько часов после рождения стояли на ногах, а на следующий день "бодро семенили за мамами". Сейчас детеныши уверенно щиплют растительность и набираются сил. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, — один из старейших в России, он открылся 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сейчас Ленинградский зоопарк — это дом для примерно 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20250730/igrunka-2032444139.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Северные оленята, рожденные в Ленинградском зоопарке Ленинградский зоопарк в понедельник рассказал о рождении двух северных оленят. "В Ленинградском зоопарке родились северные оленята! Двадцать пятого мая и 5 июня две самки северных оленей стали мамами. И теперь в вольере бегают два малыша: самка и самец", – говорится в Telegram-канале зоопарка. Как отмечается, оленята стояли на ногах уже через несколько часов после рождения, а на следующий день "бодро семенили за мамами". В настоящее время детеныши уже уверенно щиплют растительность и набираются сил. 2025-08-04T17:36 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк