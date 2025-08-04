Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту девять километров
Ключевской вулкан в 4-й раз за день выбросил пепел, в этот раз на высоту 9 км
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/TelegramКлючевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы
Ключевской вулкан на Камчатке выбрасывает вулканические бомбы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке в четвертый раз за день выбросил пепел, в этот раз на высоту 9 километров над уровнем моря, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
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"Вулкан Ключевской. 4 августа 2025 год 21.11 по камчатскому времени (12.11 мск). Высота пеплового выброса составила около 9000 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении в Telegram-канале службы.
Это уже четвертый пепловый выброс вулкана за понедельник. Предыдущие поднялись на 6,5, 7,5 и 8 километров над уровнем моря.
Ранее ГУМЧС РФ по краю сообщало, что пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины.
Тридцатого июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.