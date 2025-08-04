https://ria.ru/20250804/vulkan-2033369320.html

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту девять километров

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту девять километров - РИА Новости, 04.08.2025

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту девять километров

Ключевской вулкан на Камчатке в четвертый раз за день выбросил пепел, в этот раз на высоту 9 километров над уровнем моря, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T23:51:00+03:00

2025-08-04T23:51:00+03:00

2025-08-04T23:53:00+03:00

происшествия

камчатка

российская академия наук

вулкан

россия

шивелуч

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке в четвертый раз за день выбросил пепел, в этот раз на высоту 9 километров над уровнем моря, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН."Вулкан Ключевской. 4 августа 2025 год 21.11 по камчатскому времени (12.11 мск). Высота пеплового выброса составила около 9000 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении в Telegram-канале службы.Это уже четвертый пепловый выброс вулкана за понедельник. Предыдущие поднялись на 6,5, 7,5 и 8 километров над уровнем моря.Ранее ГУМЧС РФ по краю сообщало, что пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины.Тридцатого июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.

https://ria.ru/20250803/vulkan-2033074294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, камчатка, российская академия наук, вулкан, россия, шивелуч, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области